‘VAR’ yokmuş gibi oynanan turnuva

Murat Fevzi TANIRLI - 2018 Dünya Kupası’ndaki VAR’ın çok daha tecrübelenmiş versiyonunu EURO 2020’de izliyoruz. Futbol sevdalılarının homurdanarak özlem duyduğu “VAR’sız” günlere nazire edercesine “VAR yokmuş gibi de yönetilebiliyor” edasında geçiyor. Hatalar elbette oluyor lakin “Yok artık” seviyesinde değil.

ÜST DÜZEY HAKEMLER

· Peki hakemlerin de keyifle ve başarılı yönettikleri maçların, VAR yokmuş gibi çok iyi seviyede geçmesinin nedenleri neler?

· KALİTE/YETENEK: Her ülkenin en üst düzey hakemlerinin görev alması.

· PROTOKOLE BAĞLILIK: VAR hakem kalitesinin yüksek oluşu ve IFAB protokolüne bağlı kalınması.

· BÜYÜK LÜKS: Bir maçta 1 VAR, 3 AVAR, 3 operatör görevlendirilmesi. Bir VAR ve bir operatörün sadece ofsaytları çok hızlı kontrolü.

· TEKNOLOJİK DÜZEY: Maç çekimlerinde ve VAR ekranındaki görüntü kalitesi.

· MARKA DEĞERİ KORUMA: Gereksiz ve defalarca hakem kararlarını sorgulatan tekrarların olmaması; izleyenlerin algısının oyuna odaklanması; hakem üzerinden performans konuşulmaması.

· OTORİTE GÜCÜ: Hakemlerin UEFA’yı temsil etmesinin özgüveni.

· OYUNCU MANTALİTESİ: Odaklarının futbol olması; hakemlere ve organizasyona saygıları, VAR bilinci.

· TEKNİK/TAKTİK: Faul sayılarının çok az oluşu, dolayısıyla hakeme az iş düşmesi.

· TEMSİL/SORUMLULUK: Oyuncuların milli takım sorumluluğu ve vitrin faktörü.

· YAPTIRIMLAR: UEFA’nın olası çirkin görüntülere sert yaptırımları.

FAUL STANDARDI YÜKSELDİ SARI KARTLARIN SAYISI DÜŞTÜ

· Takımların futbol oynama odaklı o güzel mantalitesi hakemlerin faul standardını üst seviyeye taşıdı. Hal böyle olunca sarı kartlarda da cimriliği beraberinde getirdi. Çok net olmadıkça ellerini ceplerine götürmediler, hatta arkadan çekmelerde bile abartılı olmadıkça ikazla geçiştirdiler. En bariz kart hatalarının Portekiz-Almanya’da İngiliz Anthony taylor (Renato Sanches’in topu reklam panolarına abartılı protesto vuruşu) ile Portekiz-Fransa’da lahoz’dan (Coman’ın baldırına basılan pozisyon) geldiğini düşünüyorum.

KARTLAR VE FAULLER: EN ÇOK FAUL TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇINDA

· 36 MAÇ sonunda faul ortalaması 22 (Premier Lig seviyesi). En çok faul yapılan İsviçre-Türkiye (34); en az faul çalınan İskoçya-Çekya (12) oldu.

· KART ortalaması maç başına 2.6 oldu ki fevkalade! 95 sarı kartın sadece 31’i ilk yarılarda çıktı.

· UKRAYNA-Avusturya (Cüneyt Çakır), İskoçya-Çekya, Finlandiya-Belçika ve Belçika-Rusya maçlarında kart çıkmadı.

· EN çok kartı İtalyan Orsato, İspanya-Polonya (6) maçında gösterdi. 36 karşılaşmadan sadece üçünde 4’ten fazla kart çıktı.

· HAKEMİ aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören tek oyuncu 20 yaşındaki Danimarkalı Mikkel damsgaard oldu. Belçika ceza alanında havuza atladı ancak kuipers kanmadı (Zaten VAR’dan dönerdi).

PENALTILAR: LAHOZ ERKENDEN EVİNE DÖNDÜ

· HAKEME itirazın toplu yapıldığı tek maç Fransa-Portekiz’di. Üç penaltı olunca doğal itirazlar geldi. İspanyol lahoz’un neredeyse faul yok denecek basit pozisyonda Mbappe’ye penaltı çalması yakışmadı. lahoz’un maçın genelindeki kararları, eve erken dönmesine neden oldu.

· TURNUVADA toplam 14 penaltı çalınırken, sadece 8’nin gol olması şaşırtıcıydı.

· PENALTI kaçıranlar İspanya (2), Ukrayna, Makedonya, Danimarka ve Galler.

· MİLLİ takımımızın hazin performans sergilediği turnuvada teselli ikramiyesi iki enstantane vardı: İrfan Can’ın şahane golü ve Galler’in kaçırdığı penaltı!

VAR MÜDAHALESiYLE 12 KARAR DEĞiŞTi

· EURO 2020’de İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezde 22 VAR hakemi görev yapıyor.

· BiR maçta 7 görevli mevcut: VAR, AVAR, ofsayt sorumlusu VAR, genel destek VAR ve 3 operatör.

· UEFA, VAR’ı Şubat 2019’da kullanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki 453 karşılaşmada 139 karar değişti (Her 3.25 maçta bir). Bu turnuvada her 3 maçta bir değişim görüyoruz

· FiNLANDiYA-Rusya’da pohjanpalo’nun golündeki ofsayt incelemesi en uzun süreli VAR kararıydı: 4 dakika.

· FRANSA-Almanya’da 85. dakikada iptal edilen golün VAR görüntüsü ‘9 dakika sonra’ izleyicilere gösterildi.

İŞTE EURO 2020 GRUP MAÇLARININ BİLANÇOSU:

· VAR ile değişen karar: 12

· Verilen gol: 2 · İptal edilen gol: 5

· Verilen penaltı: 5 (3’ü kaçtı)

GOL DETAYLARI:

· Ofsayt olmadığı için verilen: 2

· Ofsayt nedeniyle iptal: 4

· Elle oynama nedeniyle iptal: 1

İSTİKRAR SEMBOLÜ CÜNEYT ÇAKIR

· A MİLLİLERE üzülürken dünya futbolunda istikrar ve başarı sembolü bir takımımız olduğunu unutmayın: Cüneyt Çakır ve ekibi. Üst üste 5. kez dev organizasyona katılma başarısı gösterip yine gururumuz oldular. Portekiz-Macaristan’ı mükemmel yönetti. Vasat bir hakem, ilk 45’te kartları uçuşturup kontrolü kaybedebilirdi. Penaltı doğruydu. Ardından Ukrayna-Avusturya’yı kartsız ve hatasız tamamladı. Finale göz kırpıyor. Yolu açık olsun!

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