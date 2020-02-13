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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 19:49,Son Güncelleme:/

VAR sisteminde yeni dönem! İtiraz hakkı geliyor

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VAR sisteminde yeni dönem! İtiraz hakkı geliyor

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine yenilik getirmek için resmi girişimlerde bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu.

Onay verilmesi halinde, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi.

Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.

NBA'DE HAK VERİLDİ

NBA'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.

VAR sisteminde yeni dönem İtiraz hakkı geliyor

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