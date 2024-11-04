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Samsunspor, Emre Kılınç'la penaltı bekledi! VAR penaltı için çağırdı, hakem yeterli bulmadı

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#Süper Lig#Samsunspor#Antalyaspor
Samsunspor, Emre Kılınçla penaltı bekledi VAR penaltı için çağırdı, hakem yeterli bulmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 21:32

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşılaştığı mücadelede VAR'de penaltı yönünde izleme önerisi geldi, orta hakem yeterli bulmayarak oyunu devam ettirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında ev sahibi takım Samsunspor, Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

İtirazlar sonrası VAR'da yapılan incelemenin ardından müsabakanın 27. dakikasında maçın hakemi Direnç Tonusoğlu'na izleme tavsiyesi geldi.

Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Direnç Tonusoğlu, müdahalenin penaltı için yeterli olmadığını belirtip oyunun devam etmesini istedi.

Samsunspor cephesinden gelen itirazlar nedeniyle Teknik Direktör Thomas Reis sarı kart gördü.

 

 

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#Süper Lig#Samsunspor#Antalyaspor

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