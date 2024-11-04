Samsunspor, Emre Kılınç'la penaltı bekledi! VAR penaltı için çağırdı, hakem yeterli bulmadı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Samsun'da oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında ev sahibi takım Samsunspor, Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
İtirazlar sonrası VAR'da yapılan incelemenin ardından müsabakanın 27. dakikasında maçın hakemi Direnç Tonusoğlu'na izleme tavsiyesi geldi.
Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Direnç Tonusoğlu, müdahalenin penaltı için yeterli olmadığını belirtip oyunun devam etmesini istedi.
Samsunspor cephesinden gelen itirazlar nedeniyle Teknik Direktör Thomas Reis sarı kart gördü.