VAR odasında skandal görüntü! Bir anda ekrana gelince yakalandı

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Maçlarda, hakeme verdiği kritik kararlarda yardımcı olması için kullanıma sokulan VAR sistemi zaman zaman en çok tartışılan konulardan biri oluyor.

VAR'ın hakemi uyardığı pozisyonlar ya da verdiği kararlar zaman zaman futbolseverleri tatmin etmese de VAR'ın da skandal hatalara imza attığı zamanlar oluyor. Bu sefer ki ise çok başka bir skandal.

VAR ODASI BİR ANDA EKRANA VERİLİNCE...

Bulgaristan'da CSKA Sofya ile Lokomotiv Sofya arasında oynanan maç VAR skandalının gölgesinde kaldı. Bulgaistan'da yayıncı kuruluş maçlar başlamadan önce bir süre VAR odasını ekrana veriyor.

VAR TEKNİSYENİ BAHİS SİTESİNDE

CSKA Sofya-Lokomotiv Sofya maçında ekrana gelen görüntü ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Görüntülerde VAR teknisyeninin elindeki telefonuyla bahis sitesinde gezindiği görüldü.

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Görüntülerdeki VAR ve AVAR hakemi Volen Chinkov ve Stoyan Arsov monitörlere odaklanmışken, sollarında üçüncü bir kişi, yani görüntüleri teknik açıdan yöneten operatör, popüler bir bahis sitesini ziyaret ederken elinde bir akıllı telefon tutuyor.

FEDERASYONDAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Telefonundaki bahis uygulamasını ziyaret ettiği anda kameraların VAR odasını gösterdiğini fark etmemişti. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar görüntüyü yakınlaştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve VAR operatörünün CSKA-Lokomotiv Sofya maçından hemen önce hangi maça bahis yaptığını öğrenemedi. Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.