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VAR odası tadilatta | Haftanın olayı Cüneyt Çakır | 'Fenerbahçe'de Mert Hakan 8 takla attı, lütfen....'

#Ne Var Ne Yok#Murat Fevzi Tanırlı#Süper Lig

Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, dijitaldeki tek hakem programı 'Ne VAR Ne Yok'ta haftayı değerlerlendirdi.

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Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Süper Lig'de haftaya damga vuran kararları ve hakem performanslarını 'Ne VAR Ne Yok'ta değerlendiriyor.

Dijital platformdaki ilk hakem analiz programı olan 'Ne VAR Ne Yok'ta bu hafta;

- Haftanın Manşeti
- Haftanın Olayı
- Haftanın Skandalı
- Haftanın Abartanları
- Haftanın Hayal Kırıklığı
- Haftanın Yıldızları
- Haftanın Alkışı
- Haftanın Hataları
- Haftanın Medyası
- Haftanın VAR Karnesi

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#Ne Var Ne Yok#Murat Fevzi Tanırlı#Süper Lig

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