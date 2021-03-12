VAR nasıl daha iyi hale gelebilir? Dünya bunu tartışıyor

Spor Arena Dış Haber | Futbol dünyası, VAR ile 2017 yılında tanışmıştı. 2018'de de Türkiye'ye geldi. VAR'ın amacı hakem hatalarını ortadan kaldırmak ve spekülasyonları yok etmekti. Ancak aradan geçen yıllar tartışmaları sonlandırmadı, aksine daha da çok arttırdı.

VAR sistemi Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede eleştirilmeye devam ediyor. Hatalar ve tartışmalar hala sürüyor. Peki VAR, nasıl daha iyi bir sistem haline gelebilir? Konunun uzmanları, VAR hakkında Sportsmail'e değerlendirmelerde bulundular.

MARK CLATTENBURG - İNGİLİZ HAKEM

Ben bir VAR hayranıyım. Oyun için iyi bir şey. Sadece biraz daha modernize edilmesi gerekiyor. En çok tartışmaya neden olan şey ne? Bana göre marjinal ofsaytlar. Sosyal medya, bu korkunç çizgiler çizildiğinde çıldırıyor. Taraftarlar, açıkçası çok küçük farkları, marjları almıyorlar. Ofsayt kararı alan yardımcı hakemin kararına bağlı kalınmalı. Garip hatalar olabilir ama en azından ayak parmaklarına, koltuk altlarına, forma kollarına çizgiler çekip ofsayt kararı alınmaz. Bu kadar küçük detaylarla ofsayt vermek oyuna zarar veriyor.

Bir ayak parmağı nedeniyle ofsayt olmaz! Oyuncuların gol sevinçleri sırf bunun için boşa gidiyor. Ofsayt için VAR'da bir 'hata payı' da işe yaramaz. O zaman tartışmalar büyür, çok ileriye gidebilir. O yüzden yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyorsa geçmiş olsun. Kaldırmıyorsa sevinin.

CHRIS SUTTON - ESKİ FUTBOLCU, YORUMCU

Taraftarlar için gösteriyi nasıl geliştirebiliriz? Ofsayt pozisyonlarına daha detaylı bakabilmek için NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunu ödünç mü alacaklar? Taraftarlar, evde maçları izlerken şaşkına dönüyor. Bazen VAR'ın yaptığı bir çağrıya 'Yok artık' diyebiliyor. Hakemlerin önce oyunu geliştirmeye özen göstermesi lazım.

Önemli pozisyonlarda hakem ve VAR'ı arasında söylenenleri dinleyelim. Yine tuhaf hatalar yapacaklar belki. Yine yorumlarının yanlış olduğu söylenecek, sosyal medyada savaş çıkacak. Ama en azından taraftarlar, yetkililerin hangi nedenle kararı aldığını bilebilecek. Avustralya'da hakem ve VAR'ın konuşması sosyal medyadan yayınlandı. Çok da güzel tepki aldı. Sistem böyle olursa sorun olmaz.

IAN LADYMAN - İNGİLİZ GAZETECİ

Ben asla VAR'ı istemedim. Yapacağından korktuğum şeyi tam olarak yaptı: Oyunu yavaşlattı, güzelliğini azalttı, yeni problemler çıkarttı. Acilen değiştirilmesi gereken kurallar var. Şu anki haliyle ofsayt kuralı tam bir şaka gibi. Oyuncuların koltuk altı genişliğine göre ofsayt vermek istiyor muyuz gerçekten? Teknolojiyi hemen çöpe atmadan önce şu saçma kuralları değiştirelim.

MIKE KEEGAN - İNGİLİZ GAZETECİ

İnsanlar tarafından denetlenen VAR, insan hatalarını ortadan kaldırmak için getirildi. Temeli 'Açık ve bariz' hataları değiştirmekti. Bize böyle söylenmişti. Yine de VAR, pozisyonları anlayamıyor ve maçın hakemini ekrana bakması tavsiyesini veriyor. 'Bariz' bir hata için neden çağrılıyor. Hakemlere güçlerini geri verelim, VAR'dan kurtulalım. En azından hakemlerin kendilerini hatalarından dolayı sorumlu tutarız. Böyle işler çok karışık.

SÜPER LİG'DE ELEŞTİRİLER BİTMİYOR!

Süper Lig'de de birçok takım, VAR'dan dolayı şikayetçi. Neredeyse her hafta maçlardan sonra VAR gündeme geliyor...

GALATASARAY: ''VAR HAKEMİ YOK''

Galatasaray'da Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra ''Oyuncunun elinden gelen top, daha önce Beşiktaş maçında Vida'da olmuştu. Penaltı dediğimizde öyle güzel anlattı ki neredeyse özür dileyecektik. Kendisi bugün VAR'da olmasına rağmen herhangi bir yorum yapmadı. "İstediğiniz gibi yorumlayın karar verin nasıl olsa herhangi bir şey yok. Demek ki, Türkiye'de VAR hakemi yok. İki gün önce skandal karar verip tekrar VAR hakemi oluyor Cüneyt Çakır, müthiş bir VAR hakemi!'' sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE: ''VAR'DA 4 DAKİKA 17 SANİYE...''

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki ise Antalyaspor maçının ardından '' Fenerbahçe’nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye boyunca VAR’da incelenip, herhangi bir kaçış ya da açık nokta aranması hafızalara kazınmışken; Lehimize verilmiş, ilk olarak gerçekleşen diz temasının açıkça ortada olduğu penaltı pozisyonunun; sadece ve sadece 9 (DOKUZ) saniyede, pozisyonun kesinlikle net ve açık gözükmediği üst ve tek açıdan incelenip, en net izlenebileceği diğer açılar göz önüne alınmayarak yangından mal kaçırırcasına iptal edilmesi, gerçek amaç ve misyonu net şekilde ortaya koymuştur.'' demişti.

BEŞİKTAŞ: ''OBJEKTİF KRİTERLER IŞIĞINDA ÇALIŞMADIĞI KANISINDAYIZ''

Beşiktaş ise VAR sistemini eleştirmiş ve ''Genç hakemlerin Türk futboluna yeni bir soluk getireceğine inanıyor, hakkaniyet ölçüleri gözetilerek uygulanması halinde VAR sisteminin, adaleti tesis etmede saha içindeki hakemlere yardımcı olacak önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Saha içinde ivedilikle adaleti sağlaması umuduyla hayata geçirilen VAR sisteminin ne yazık ki objektif kriterler ışığında hakkaniyet ilkesi gözetilerek çalışmadığı kanısındayız.'' açıklamasında bulunmuştu.

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