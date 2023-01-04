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VAR kayıtlarında tartışma yaratan Whatsapp sesi! Açıklama geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sivasspor#Whatsapp
VAR kayıtlarında tartışma yaratan Whatsapp sesi Açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 09:42

Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı kararıyla ilgili VAR kayıtlarının yayınında arkadan gelen Whatsapp bildirim sesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonuyla ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı.

VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan Whatsapp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi. Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.

Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaptı ve Whatsapp sesinin kendilerinden kaynakladığını duyurdu. 

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#Galatasaray#Sivasspor#Whatsapp

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