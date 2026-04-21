VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray'ın golü neden iptal edildi? İşte o diyaloglar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gençlerbirliği-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen üçüncü golü ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonları yer aldı.

İşte Galatasaray'ın 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golü

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler"

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi Haberi görüntüle

İşte Fenerbahçe'nin penaltısı

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.

Adnan Kayatepe: Evet abi.

VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

Adnan Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?

VAR: Evet var.

Adnan Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.

Adnan Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

VAR: Tamam hemen veriyorum.

Adnan Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

VAR: Tamamdır.