×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray'ın golü neden iptal edildi? İşte o diyaloglar...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#VAR Kayıtları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 20:28

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

Haberin Devamı

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gençlerbirliği-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen üçüncü golü ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonları yer aldı.

İşte Galatasaray'ın 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golü

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"
Batuhan Kolak: "Dinliyorum"
VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamamdır"
Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."
VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."
Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"
VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"
Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."
VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."
Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."
VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."
Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."
VAR: "Tamam, oynatıyoruz."
Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."
VAR: "Anlaşıldı hocam"
Batuhan Kolak: "Teşekkürler"

Haberin Devamı
İşte Fenerbahçe'nin penaltısı

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.
Adnan Kayatepe: Evet abi.
VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.
Adnan Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?
VAR: Evet var.
Adnan Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.
Adnan Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.
VAR: Tamam hemen veriyorum.
Adnan Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.
VAR: Tamamdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!