VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray'ın golü neden iptal edildi? İşte o diyaloglar...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gençlerbirliği-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen üçüncü golü ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonları yer aldı.
İşte Galatasaray'ın 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golü
VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"
Batuhan Kolak: "Dinliyorum"
VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamamdır"
Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."
VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."
Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"
VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"
Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."
VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."
Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."
VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."
Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."
VAR: "Tamam, oynatıyoruz."
Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."
VAR: "Anlaşıldı hocam"
Batuhan Kolak: "Teşekkürler"
İşte Fenerbahçe'nin penaltısı
VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.
Adnan Kayatepe: Evet abi.
VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.
Adnan Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?
VAR: Evet var.
Adnan Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.
Adnan Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.
VAR: Tamam hemen veriyorum.
Adnan Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.
VAR: Tamamdır.