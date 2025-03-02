VAR kararları artık anons edilecek!

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Hakemler uzun süren incelemelerin ardından anons etme seçeneğine sahip olacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), oyun kurallarında önemli değişikliklere gidiyor. 2025 Kulüpler Dünya Şampiyonası ile birlikte yürürlüğe girecek değişiklikler şöyle:

Bir kaleci topu elinde 8 saniyeden uzun süre tutarsa ve hakem tarafından geri sayım başlatılırsa, rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Hakemler, uzun süren VAR incelemelerinin ardından artık kararlarını anons etme seçeneğine sahip olacak.

İFAB ayrıca FİFA’nın maç görevlileri tarafından takılacak vücut kameralarını test etme kararını da desteklediğini açıkladı.