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VAR kararları artık anons edilecek!

Güncelleme Tarihi:

#VAR#IFAB#Sporanasayfa
VAR kararları artık anons edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 07:00

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yeni kuralları getirdi.

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Hakemler uzun süren incelemelerin ardından anons etme seçeneğine sahip olacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), oyun kurallarında önemli değişikliklere gidiyor. 2025 Kulüpler Dünya Şampiyonası ile birlikte yürürlüğe girecek değişiklikler şöyle:

Bir kaleci topu elinde 8 saniyeden uzun süre tutarsa ve hakem tarafından geri sayım başlatılırsa, rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Hakemler, uzun süren VAR incelemelerinin ardından artık kararlarını anons etme seçeneğine sahip olacak.

İFAB ayrıca FİFA’nın maç görevlileri tarafından takılacak vücut kameralarını test etme kararını da desteklediğini açıkladı.

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#VAR#IFAB#Sporanasayfa

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