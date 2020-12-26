VAR hakemliği maaş dağıtma yeri mi?

Aydınus sadece 2 kez VAR görevi alırken, Türkalp’in 14 maça atanması ‘VAR kadrosundaki tek isim’ olmasıyla açıklanabilir mi? AVAR’da en fazla görev verilen 4 ismin 3’ü alt klasmanda ve hiçbiri yardımcı hakem değil. FIFA kokartlı Uyarcan ise hiç AVAR olamadı.

Atanan her Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) ana görevi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırmaktır. Zaman zaman istenen seviyede olmasa da 20-25 sene öncesinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi isimlerden bugünün gençlerine kadar yıllar içinde bir karşılık bulmuştur.

Serdar Tatlı MHK’sının da kazandırmaya gayret ettiği yeni isimler fazlasıyla var. Kamuoyunda çoğu takdir gördü, beğendik. Ancak bir çuval inciri berbat etmeme adına asıl beceri, tecrübelilerle gençleri iyi, planlı ve adil harmanlayabilmek; gençleri doğru zamanda kullanabilmektir.

SADECE TÜRKALP KADROLU

MHK Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz günlerde TRT’de katıldığı programda hakemlere ‘adil, cesur, eşit olun’ mottosunu aşıladıklarını belirtti. Peki kurul, bu mottoya uygun çalışıyor mu? Öncelikle hakemler arasında kıyamet koparan VAR ve AVAR atamalarına bakalım. VAR kategorisinde kadrolu olarak sadece Özgüç Türkalp’in yer aldığını hatırlatalım.

FIRAT AYDINUS: 2 - ÖZGÜÇ TÜRKALP: 14

En tecrübeli isimlerden Fırat Aydınus’un 14. haftaya kadar VAR’da sadece 1 kez görev almış olması çok dikkat çekici. Hafta içinde Alanya-Yeri Malatya maçıyla nihayet 2 oldu. Bunun sebebi Aydınus’un teknolojik eksikliği mi, protokolü bilmemesi mi yoksa ilişkileri yüzünden mi? Nasıl açıklanabilir?

Süper Lig maç tecrübesi çok az olup hakemliği sona eren ve 4-5 dakikalık VAR incelemeleri yapan, protokole uygun olmayan pozisyonlara karışıp tartışmalar yaratan Özgüç Türkalp 14 maçta görev almış. Çok maç alması ‘kadrolu VAR olması’ ile açıklanabilir mi? Performansın hiç mi önemi yok? Tecrübesi mi yoksa ilişkileri mi güçlü?

Özgüç Türkalp, Zorbay Küçük, Özgür Yankaya, Alper Ulusoy, Suat Arslanboğa’nın 2’şer kez görev aldığı birden fazla hafta mevcut. VAR sertifikası olup hiç görev alamayanlar var.

47 üst klasman hakemi olduğu düşünüldüğünde, Premier Lig ve Bundesliga’daki gibi 10 maçın hepsine neden farklı isimler VAR verilmiyor?

VAR’daki görev sayıları ve gelirler tabloda görüldüğü üzere pek ‘adil ve eşit’ durmuyor. ‘Cesur’ kısmı ise tartışılan bazı VAR’ların ısrarla görev almasıyla açıklanabilir. VAR’daki atamaları kimin hangi kritere göre yaptığı önem arz ediyor. Sayın başkan sadece saha içindeki üçlüye odaklanıyor olabilir mi? Çünkü mottosuyla örtüşmüyor.

ASIL KIYAMET AVAR’DA KOPUYOR...

AVAR, IFAB Oyun Kuralları ve VAR protokolüne göre temel olarak VAR’ın yardımcısı görevindedir.

VAR, sahadaki kritik bir pozisyonu incelerkenAVAR ise devam eden oyunu izler, bu periyotta olanları VAR’a bildirir, hakemle iletişime yardımcı

olur. Örneğin hakeme oyunu durdurmasını veya başlatmayıp beklemesini söyler.

Protokole göre AVAR görevi alabilmek için VAR gibi sertifikaya gerek yok. Zorunlu eğitimlerden sonra yardımcı hakemler dahil her seviyedeki hakem görev yapabilir.

TECRÜBELi YARDIMCI HAKEMLER NEDEN AVAR OLAMIYOR?

AVAR hakemleri tablosunda en fazla görevlendirilen isimlerin Yakup Özhan, Oğuzhan Uğurlu, Erkan Engin gibi alt klasman hakemleri olduğunu görüyoruz. Kadrolu VAR Özgüç Türkalp, burada da 12 AVAR göreviyle karşımıza çıkıyor. İlk 4’e girenlerin hiçbiri yardımcı hakem değil. Oysa AVAR’ın özellikle ofsayt yorumları için yardımcı hakemlerden seçilmesi video yardımcı hakemliğin doğası. Lakin AVAR görevi alan yardımcı hakemlere baktığımızda da yine belli başlı isimler ön plana çıkıyor. Diğerlerinin sayısı çok az.

FIFA yardımcı İbrahim Çağlar Uyarcan ile daha önceden FIFA kokartı taşıyan Volkan Narinç, Aleks Taşçıoğlu gibi isimlere hiç görev verilmemiş olması nasıl izah edilebilir? Dolayısıyla çok tecrübeli Süper Lig yardımcı hakemleri ve sürekli TFF 1.Lig’e düdük giden üst klasman hakemleri AVAR’dan dahi ne yazık ki nasiplerini alamıyorlar.

TÜRKALP’E BiR hAFTADA 3 KEZ AVAR GÖREVi VERiLDi

AVAR görevi alabilecek yardımcı hakem sayısı bu denli genişken alt klasman hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu 4 ayrı haftada 2’şer maçta; Yakup Özhan 3 ayrı haftada 2’şer maçta; Erkan Engin de 2 ayrı haftada 2’şer maçta bu şerefe nail oldu. Hatta Özgüç Türkalp, 13. haftada 3 kez AVAR koltuğuna oturdu. Hal böyle olunca sayın başkan, AVAR atamalarının da hiçbir şekilde ‘adil ve eşit’ olmadığını görüyoruz.

En büyük motivasyon, manevi haz dışında pandemide ekonomik yönden de önem arz ediyor. Görev sayılarında ve kazançlar arasında bu kadar uçurum olması hem kurula karşı hem de hakemler arasındaki adaleti hırpalıyor. Geçen hafta bu konuda medyada yer alan birkaç eleştiriye istinaden MHK tarafından hemen frene basıldığını görmek bile nahoş!

Her hafta AVAR’da çifter çifter görev verilen isimlerin birden bire son 2 haftayı boş geçmesini şark kurnazlığı olarak mı görelim? Nasıl olsa unutulur gider değil mi? Eleştiriler olmasaydı sanırım durum daha da vahim olacaktı. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

TATLI’NIN MOTTOSU VE GERÇEKLER

Sayın Başkan Serdar Tatlı’nın mottosuna saygı duyuyorum. “Cesur, eşit, adil olun” diyor hakemlerine. ‘Eşit ve adil’ olmalarını beklediği hakemlerine öncelikle kendi MHK’sının aynı şekilde davranması gerekiyor. Süper Lig’de kendisi saha içiyle uğraşırken VAR/AVAR atamaları gözden mi kaçıyor bilinmez ama atalarımız ‘ağzınla amelin bir olsun’ demiş.

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