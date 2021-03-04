VAR hakemi Cüneyt Çakır, Mohamed'in kırmızı kartına müdahale edebilir miydi?

Bein Sports yorumcusu eski hakem Deniz Çoban, Mostafa Mohamed'in kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.

Çoban, "Bu tür pozisyonlara hakem penaltı vermişse, VAR hakemi karışamaz. Cüneyt Çakır'ın müdahale etmemesi doğru. Mustafa Muhammed dirseğini araç olarak kullanıyor, silah olarak kullanmıyor. Bu klasik bir sarı kart ama Halil Umut Meler 'Sen dirseğini silah olarak kullandın' diyor. Bence ağır karar. Sarı kart ve daha fazlası olmaz. Cüneyt Çakır buna da karışamaz. Hakemin gördüğü ve yorumunu kullandığı pozisyonlara VAR giremez." dedi.

FATİH TERİM NE DEDİ?: CÜNEYT ÇAKIR DEVAMLI VAR HAKEMİ MİDİR?

Karşılaşma sonrası Fatih Terim'in hedefinde VAR hakemi Cüneyt Çakır vardı. Terim konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ömer Bayram'ın pozisyonu faul değilse bu hakem futbolla ilgili bir daha düdük çalmamalı. Ben bunları çok gördüm. Biz bunları çok yaşadık. Allah’a şükür hepsinin altından kalktık. Olacak arada bir mağlubiyet ama böyle değil. Hep öndesiniz. Her hafta sizden bahsediliyor. Bir camia düşünün ne kazanana ne kaybedene, kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var. Nedir bu yahu? Cüneyt Çakır devamlı VAR hakemi midir? İki gün evvel yapmadı mı? Türkiye'de hakem mi kalmadı? Bu maçın önemi nedir? Trabzon’da verip vermediği kararlarla ilgili hadiseler devam ediyordu. Halil Umut Meler, geçen seneki 3-1’lik maçta 10 dakika uzatma verdin. Bugün 6 dakika veriyorsun. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. TFF ve kurullarıyla ilgili duygularımı biliyorsunuz zaten. Bir daha aktarmama gerek yok."