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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı ertelendi!

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Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı ertelendi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Van Atatürk Stadı'nda yarın oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Vanspor FK - Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

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