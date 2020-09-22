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Basketbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Vanessa Bryant kaza fotoğrafları için Los Angeles şerifine dava açtı

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Vanessa Bryant eşi Kobe ve kızı Gianna ile birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının sızan fotoğrafları nedeniyle Los Angeles ilçe şerifine dava açtı.

Vanessa Bryant, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın kaza yerinde çekilen fotoğrafları nedeniyle LA şerifine dava açtı.

Ocak ayındaki kazadan sonra yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının paylaşıldığı haberler ortaya çıktı. Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açıldı.

Şerif Alex Villanueva daha önce gazetecilere görüntülerin silinmesini emrettiğini söyledi. Şerif, departmanın olay yeri fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu ancak bunun kaza sahneleri için geçerli olmadığını belirtti.

Vanessa Bryant kaza fotoğrafları için Los Angeles şerifine dava açtı

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