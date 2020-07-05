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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Vanderlei Luxemburgo koronavirüse yakalandı

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Vanderlei Luxemburgo koronavirüse yakalandı
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Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

Vanderlei Luxemburgo koronavirüse yakalandı

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