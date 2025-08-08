Van Persie'den Mourinho'ya cesaret dersi!

Haberin Devamı

Feyenoord'a 90+1’de yediği golle 2-1 yenilen Fenerbahçe’de oklar bir kez daha teknik direktör Jose Mourinho’ya yöneldi. Takımın özellikle ofansif anlamda pasif kalması, Portekizli hocanın en çok eleştirildiği nokta oldu. Maçta forma giyen santrforlar En-Nesyri, Duran ve Cenk Tosun’un rakip ceza sahasında 1 kez bile topla buluşamaması, Mourinho’nun oyuna gerekli müdahalede bulunmamasına bağlandı. Sarı lacivertli teknik adama yöneltilen diğer eleştiriler şöyle:

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'LÜ, RESMİDE 3'LÜ

1-Hazırlık maçlarında takımı 4’lü defansla oynatmasına rağmen Feyenoord karşısında takımı 3’lü savunma kurgusuyla sahaya sürdü.

2- İrfan Can Kahveci’yi birçok hazırlık maçında olduğu gibi tam iyi oynamaya başladığı anda oyundan aldı.

3- Ön liberoda görev verdiği Sofyan Amrabat’ı 3’lü savunmanın içine girecek kadar defansif oynatması, takımın geriye yaslanmasına ve hücumdaki etkinliğinin azalmasına yol açtı.

SEMEDO KEŞKE 90 DAKİKA OYNASAYDI

4- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, pazartesi transfer edilen ve takımla sadece 1 kez antrenmana çıkabilen stoper Anel Ahmedhodzic’i ilk 11’de sahaya çıkarıp 90 dakika oynatma cesareti gösterirken, Mourinho, 30 Haziran’da transfer edilen Duran ve bir hafta önce takıma katılan Nelson Semedo’yu 58’de oyuna aldı. Nitekim Portekizli futbolcunun oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin ofansif anlamda daha etkili oyun sergilemesi, izleyenlere “Keşke ilk 11’de başlayıp 90 dakika oynasaydı” dedirtti.