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Van Gaal, Hollanda basınına çattı: Size kalsa...

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#2022 Dünya Kupası#Hollanda#Van Gaal
Van Gaal, Hollanda basınına çattı: Size kalsa...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Dünya Kupası son 16 turunda bugün ABD ile karşılaşacak olan Hollanda’da teknik direktör Louis van Gaal, yerel basında kendisi ve takımı hakkında çıkan olumsuz eleştirilere tepki gösterdi.

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Hollanda basınının, Portakallar’la özdeşleşen hücuma yönelik total futboldan çok uzak olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren 71 yaşındaki teknik adam “Ben bu takımı 2014’te çalıştırırken de aynı şeyler yazılıyordu. Sürekli bir olumsuzluk... Artık takım olarak almıştık. Biz nasıl biliyorsak öyle yapacağız. 2014’te en iyi kadro bizdeydi, penaltılarla kaybettik ancak dersimizi aldık” dedi.

TEKLiF BEKLiYOR

Hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu yineleyen Van Gaal, “Hollanda basınına bakacak olursak asla şampiyon falan olamayacağız” diye konuştu. Hollanda’da üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam kupa bittikten sonra gelecek teklifleri de değerlendireceğini belirterek “Kupayı kazanırsak sanırım teklif alırım” ifadelerini kullandı.

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#2022 Dünya Kupası#Hollanda#Van Gaal

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