Van Gaal, Hollanda basınına çattı: Size kalsa...

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Hollanda basınının, Portakallar’la özdeşleşen hücuma yönelik total futboldan çok uzak olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren 71 yaşındaki teknik adam “Ben bu takımı 2014’te çalıştırırken de aynı şeyler yazılıyordu. Sürekli bir olumsuzluk... Artık takım olarak almıştık. Biz nasıl biliyorsak öyle yapacağız. 2014’te en iyi kadro bizdeydi, penaltılarla kaybettik ancak dersimizi aldık” dedi.

TEKLiF BEKLiYOR

Hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu yineleyen Van Gaal, “Hollanda basınına bakacak olursak asla şampiyon falan olamayacağız” diye konuştu. Hollanda’da üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam kupa bittikten sonra gelecek teklifleri de değerlendireceğini belirterek “Kupayı kazanırsak sanırım teklif alırım” ifadelerini kullandı.