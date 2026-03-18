Van Dijk'tan rövanş öncesi Galatasaray itirafı: 'Tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanşında bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'a konuk olacak.

İlk mücadeleyi sarı-kırmızılılara 1-0 kaybeden Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk, kulübün resmi sitesi üzerinden hem takım hem de taraftar için bir mesaj paylaştı.

İşte Van Dijk'ın açıklamarı:

Bunlar, gerek oyuncular gerekse taraftarlar olarak hepimizin kucaklaması ve keyfini çıkarması gereken geceler. Şampiyonlar Ligi, bir futbol kulübü ve biz oyuncuların her biri için çok büyük anlam ifade eden özel bir turnuva; bu nedenle çeyrek finale yükselme şansı yakaladığımız bu konumda olmak, hem bir ayrıcalık hem de harika bir fırsat.

Pazar günü Tottenham karşısında olanlara fazla takılmak istemiyorum ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, tıpkı sizler gibi biz de maçın bu şekilde bitmesinden dolayı son derece hayal kırıklığına uğradık. Bu akşam ise o hayal kırıklığını bir motivasyona dönüştürmek ve bu hayal kırıklığına doğru tepkiyi vermek önemli.

Haberin Devamı

Bu akşam ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul’daki ilk maçın ardından yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz, ancak hepimiz bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz ve kendi stadyumumuzda durumu tersine çevirebileceğimize tam güvenim var.

Anfield’daki Avrupa geceleri her zaman özeldir. Türkiye’deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve gerçekten de çok gürültülü ve etkileyiciydi, ancak bu akşam sizin de bunu fazlasıyla karşılayacak bir ses ve tutku ortaya koyacağınızı biliyorum.

Anfield’ın ruhu işte bu tür gecelerde ortaya çıkar. Ve her zaman bize verdiğiniz o gürültü, o tutku ve o destekle, umarım bu gece gerçekten arkasında durabileceğiniz, enerji, adanmışlık, azim ve kalite dolu bir performans sergileyebiliriz.

Dediğim gibi, Pazar günü ne kadar hayal kırıklığına uğradığınızı biliyoruz ve inanın bana, biz de bu hayal kırıklığını paylaşıyoruz, ancak böyle zamanlarda birbirimize kenetlenip tek vücut olarak mücadele etmemiz çok önemli. Hepimiz bir arada olduğumuzda çok daha güçlüyüz ve bugün yeni bir gün, yeni bir büyük maç, en iyi yönümüzü göstermek için yeni bir şans.

Haberin Devamı

Galatasaray geçen hafta yine tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu gösterdi. Saygıyı hak ediyorlar ve bunu görecekler, ama ben bu takıma, bu oyuncu grubuna inanıyorum ve eğer yapabileceğimizi bildiğimiz seviyeye ulaşırsak, tur atlamak için kendimize büyük bir şans yaratmış olacağız.

Hedefimiz bu, başka bir şey değil. 90 dakikadan fazla süre boyunca elimizden gelenin en iyisini yapalım, özgüvenle ve inançla oynayalım ve sahada her şeyimizi ortaya koyalım.

Ama her şeyden önce, bunu birlikte başaralım. Bu akşam hepinizin sesini duymak ve sizi görmek için sabırsızlanıyorum.