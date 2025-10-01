Van Dijk'tan Galatasaray yorumu: 'Sinir bozucu!'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk, mücadelenin ardından konuştu.

"DİKATSİZDİK"

"Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!"

"BAŞIMIZI EĞİP DEVAM ETMELİYİZ"

"Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!"