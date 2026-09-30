Van der Wiel, Fenerbahçe günlerini anlattı: 'Üç ayda her şey bitmişti, orada cehennemi yaşadım!'

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2019 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Hollandalı eski futbolcu Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'de geçirdiği döneme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Circus Daily'ye konuşan van der Wiel, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği kısa dönem için 'Tam anlamıyla bir cehennemi yaşadım' ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki eski sağ bekin açıklamaları şu şekilde:

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"Fenerbahçe'ye para için gittim, bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin sunduğu finansal şartlar daha iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum. 4 yıllık sözleşme imzaladım, ama 3 ay içinde her şey bitmişti.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçta Monaco'yu yendik, ben de bir gol attım. Sonra deplasmanda yenildik ve Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Sonra ilk lig maçında vasat bir oyunla kaybettik. Sonra başkan beni odasına çağırdı, "Beş para etmezsin, kendini bir şey sanma hiçbir şey değilsin' dedi. İmza attıktan üç ay sonra oldu bu. Harika bir kariyerim var, büyük bir kulüpten yeni gelmişim. Tamam Türkler duygularıyla hareket eden insanlar, biz de kötü oynadık, elbette eleştiri olacak ama böyle değil. Ben de kendimi savunmaya başladım. 'Ben tanınmış bir sağ bek oyuncusuyum, hücum yapmazsak gol atamayız. Son çizgiye inebilirsem orta yapabilirim, ama oynadığım maçlarda böyle fırsatlar olmadı çünkü savunma ağırlıklı oynadık' dedim. 'Yüzüme karşı bana 'beş para etmezsin' diyemezsiniz' dedim. O an teknik direktöre dönüp 'bunun yerine başkasını koy, o oynasın' dedi. Odada kavga çıktı özetle, 3 ayın sonunda. Sonun başlangıcıydı bu. Üzücüydü, geriye dönüp baktığımda bunun farklı şekilde ilerlemesini isterdim.

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Yılın bir noktasında ülkede darbe girişimi oldu. Benim için tam anlamıyla bir cehennemdi. Sonra Dick Advocaat göreve geldi. 'Hollandalı teknik direktör, senin için iyi olmuştur' diye düşünebilirsiniz ama benim için daha da kötü oldu. Üst üste cezalar yemeye başladım. İzin günlerinde herkes ülkesine gidiyordu ama benim en ufak açığımı yakalayıp ceza kesiyorlardı. Ayrılmam için bütün yıl boyunca tehditler, cezalar aldım. Kulübe gidersem kelimenin tam anlamıyla hayatımı tehlikeye atardım, gitmedim. Ve bu 9 ay sürdü, tam anlamıyla cehennemi yaşadım. Antrenmanlarımı yan sahada yapmak zorunda kaldım. Sabah saat 08.00'den akşam saat 20.00'ye kadar. Bir dakika geç gitsem, hemen ceza yiyordum. Advocaat'tan, Hollandalı birinden kariyerimin en zor döneminde en ufak bir destek görmedim.

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Türkiye'de bir de girişimci olmaya çalışıp 4 milyon eurodan fazla dolandırıldım biliyorsunuz. Çok pahalı bir ders oldu bana. Sonrasında Cagliari fırsatı çıktı, beni istediler. Eski kız arkadaşım da o dönem hamileydi. Fenerbahçe'den kesinlikle kurtulmalıydım. İkinci sezonda bir maçta sahaya çıktım ve çok yoğun şekilde ıslıklar başladı. Yardımcı antrenörle konuştum, takımdan ayrılmam gerektiğini söyledim. Böylece süreç başladı ve Fenerbahçe'den ayrıldım."

PERFORMANSI

Kariyerinde Ajax, PSG, Fenerbahçe, Cagliari ve Toronto formalarını giyen van der Wiel, yaklaşık bir yıl oynadığı Fenerbahçe'de toplam 17 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti.