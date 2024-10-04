Van Bronckhorst’tan sitem: İyi oynamadığımızı düşünen bir daha stadyuma gelmesin

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Eintracht Frankfurt karşısında iyi bir futbol sergilemelerine karşın talihsiz bir yenilgi aldıklarını söylerken Muci ve Ersin’i ıslıklayan siyah beyazlı taraftarlara sitem etti. Hollandalı teknik adam “Biz iyi bir yoldayız, Galatasaray ile birlikte en çok puan alan takımların başında geliyoruz. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım bu son olmuştur, son kez böyle bir şey duymuşumdur. Skordan bağımsız olarak umarım bir daha böyle yaşanmaz” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı “Oyuncularımızın bugün en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, tekrar stadyuma gelmesin” diyerek futbolcularına sahip çıktı.