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Van Bronckhorst’tan sitem: İyi oynamadığımızı düşünen bir daha stadyuma gelmesin

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Avrupa Ligi
Van Bronckhorst’tan sitem: İyi oynamadığımızı düşünen bir daha stadyuma gelmesin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Van Bronckhorst’tan Muci ve Ersin’i ıslıklayan taraftarlara sitem. Hollandalı teknik adam “Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım son kez böyle bir şey duymuşumdur” dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Eintracht Frankfurt karşısında iyi bir futbol sergilemelerine karşın talihsiz bir yenilgi aldıklarını söylerken Muci ve Ersin’i ıslıklayan siyah beyazlı taraftarlara sitem etti. Hollandalı teknik adam “Biz iyi bir yoldayız, Galatasaray ile birlikte en çok puan alan takımların başında geliyoruz. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım bu son olmuştur, son kez böyle bir şey duymuşumdur. Skordan bağımsız olarak umarım bir daha böyle yaşanmaz” dedi. 

Tecrübeli çalıştırıcı “Oyuncularımızın bugün en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, tekrar stadyuma gelmesin” diyerek futbolcularına sahip çıktı.

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Avrupa Ligi

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