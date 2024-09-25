Van Bronckhorst'tan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: Türk futbolu için bir kayıp oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, maça çok iyi hazırlandıklarını ve sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam ile siyah-beyazlı takımın kaptanı Mert Günok, Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülkesi Hollanda'da bulunmasının çok özel bir his olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, "Maça çok güzel hazırlandık. Sezona çok iyi başladık. Süper Kupa'yı kazandık. Şu ana kadar 2 kez berabere kaldık. Çok güzel bir stat ve saha var. Karşımızda çok tarihi bir rakip olacak. Galibiyeti hedefliyoruz. Bu, kolay olmayacaktır. Gücümüzü göstermeye çalışacağız. Ajax'a zor anlar yaşatmaya gayret edeceğiz. Galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da iyi sonuçlar almanın Türk futbolu için çok önemli olduğunun altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Hollanda'nın 2 takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Galatasaray ile Fenerbahçe ise play-off'larda başarısız oldu. Türk futbolu için bir kayıp oldu. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Burada galip gelmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Ocaktan sonra da Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TOPA SAHİP OLAN TAKIM MAÇI DOMİNE EDECEKTİR"

Karşılaşmada topa sahip olmanın önemine dikkati çeken Giovanni van Bronckhorst, şu görüşleri paylaştı:

"Anahtar topu yakalamak. Topa sahip olan takım maçı domine edecektir. İki takım da topu almak isteyecektir. Ajax topu alırsa biz iyi defans yapmak zorundayız. Bu statta her maçta motiveyim. Ajax'ı yıllardır tanıyorum. Her hafta Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni takip ediyorum. Galip gelip buradan ayrılmak en önemlisi. Kazanmak için açlığım var. Galip gelmek istiyoruz. Farioli, topu almak, pres ve hücum yapmak isteyen bir hoca. Biz de defans yapmak isteyen bir takım değiliz. Pres yapacağız. Yarın 2 hücum yapan kadro göreceksiniz. Defansı iyi yapan ekip, güzel sonuç alacaktır."

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"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Geçen sezona göre takımda çok fazla değişiklik olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Mucize bir doktor değilim. Geçen sezon 6 teknik direktör görev yaptı. Bu sezon dengeyi sağlamaya çalışacağım. Çok deneyimli oyuncular aldık. İyi bir grup hissi var. Bu, çok önemli. Huzur geri geldi. Bu, bize netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Oyuncular, her türlü seviyede oynadı. Bu deneyimi Beşiktaş'a getirdiler. Avrupa'ya da getiriyorlar. Büyük bir adım attık. Bu da gelecek sezonlar için bizim temelimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE TUTKU VAR"

Türkiye'de çok iyi takımların bulunduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Türkiye'de tutku var. Bu, Türkler için çok önemli. Bu his bana da gösteriliyor. Muhteşem. En büyük hedefimiz şampiyonluk. Çantamı hala bekletiyorum (Gülüyor). Umarım daha uzun kalabilirim. Çok farklı oyuncularımız var. Değişik sistemler yapabiliyoruz. Farklı taktikler uygulayabiliyoruz. Bence takımın gücü bu." ifadelerini kullandı.

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"VAN PERSİE'YE POZİTİF BAKIYORUM"

Hollanda temsilcisi Heerenveen'in teknik direktörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Robin van Persie hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "Van Persie'ye pozitif bakıyorum. Pozitif bir imajı var. Oyunculara, taraftarlara ve kulübe çok güzel bir enerji veriyor. Vizyonundan sapmıyor. AZ Alkmaar'a karşı kötü bir mağlubiyet yaşadı. Bence bununla başa çıkabilecek bir hoca. Eski arkadaşlarımın kariyerlerinde ilerlediğini görmek mutlu edici." dedi.

MERT GÜNOK: "TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Mert Günok, Ajax'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlamak istediklerini kaydetti.

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Hollanda ekibine karşı deplasmanda zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını aktaran milli kaleci, "Avrupa arenasında oynamak her oyuncu ve takımlar için iyi hissettiriyor. Katıldığımız için mutluyuz. Güzel bir maç bizi bekliyor. İki takım için de zorlu bir maç olacak. İyi hazırlandık. Güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu sezon daha güçlü bir takım olduklarının altını çizen Mert Günok, "Geçen sezona göre daha oturaklı ve kendimizi bilen bir şekilde oynuyoruz. Bunda hocamızın etkisi büyük. Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maç maç gitmeyi her zaman tercih ederim. İyi başlamak önemli. İyi başlamak istiyoruz. Zorlu denebilecek bir gruptayız. İnşallah buradan galip gelerek Türkiye'ye dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Giovanni van Bronckhorst'un futbolculara ne istediğini net bir şekilde aktarabildiğini ifade eden deneyimli file bekçisi, "Rakip analizlerini çok iyi yapıyoruz. Hocamızın direktiflerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Lige iyi başlamamız da burada öz güvenli şekilde bulunmamıza bir sebep." dedi.

Son olarak yaşı ilerledikçe performansının artmasıyla ilgili bir soruyu Mert Günok, "Bunu oynamaya geç başlamaya borçluyum. Genç yaşlarda daha fazla süre alabilseydim farklı şeyler konuşabilirdik. Şakayla karışık bir cevap... 5 sene daha oynama niyetim var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Umarım bu şekilde sürer." şeklinde yanıtladı.