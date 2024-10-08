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Van Bronckhorst'tan eleştirilere yanıt: Salih’i oynatacağım zamanı iyi biliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig
Van Bronckhorsttan eleştirilere yanıt: Salih’i oynatacağım zamanı iyi biliyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, tecrübeli oyuncu ile ilgili eleştirilere katılmadığını söyledi.

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Avrupa Ligi’nde 3-1’lik Frankfurt yenilgisinin ardından Süper Lig’de de milli araya 1-1’lik Gaziantep beraberliği ile giren Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Salih Uçan konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere katılmadığını söyledi. Maç sonrası Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Direktörü Samet Aybaba ile durum değerlendirmesi yapan Van Bronckhorst, Gaziantep’te süre vermediği tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

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BiR KAÇ HAFTA DAHA SABREDELiM

”Salih’in nerede ne zaman oynayacağına ben karar veririm. Salih ile sürekli konuşuyorum. Salih de bu konuda rahatsız. Sezon başı ve yeni oturmaya başlamış takımda böyle sıkıntılar çıkar. Gaziantep’te galip gelseydik sanırım ne Salih ne de başka isimler gündeme gelirdi. Takımımız uyum döneminde. Birkaç hafta daha sabredelim.

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SATILMAMASINI BEN iSTEDiM

Takımdaki tüm oyuncular benim için çok değerlidir. Ama performansları konusunda da en yakınları benim. Takımda oyuncu ayrımı yapmam. Salih’in çalışması ile ilgili en ufak bir sıkıntım yok. Avrupa Ligi ve Süper Lig’de mücadele ediyoruz. Salih’in satılmamasını isteyen ve oynatmak istediğimi söyleyen benim.” 

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig

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