Van Bronckhorst: Mucize doktor değilim, Ajax’a gücümüzü göstereceğiz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynayacakları maçta galibiyet istediklerini belirtirken “Kolay olmayacak ama Ajax’a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız” dedi. Hollandalı çalıştırıcı dün basın toplantısında “Sakinsin ama sanki Beşiktaş için mucize bir doktor gibi görünüyorsun” şeklindeki yoruma şu yanıtı verdi: “Mucize bir doktor değilim. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş’ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var.”