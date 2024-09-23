Van Bronckhorst: İnancımızla 3 puanı aldık

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında inançlı oynamanın ödülünü aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın kaliteli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, “İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao Mario ve Ciro İmmobile ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik ve penaltıyla galibiyete ulaştık” dedi.

İKİNCİYİ ATAMAYINCA RAKİBİ OYUNDA TUTTUK

Eyüpspor’un güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, “Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1’den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz” diye konuştu. Van Bronckhorst, perşembe günü Avrupa Ligi’nde oynayacakları Ajax maçı için de, “Ülkeme, evime döneceğim için mutluyum. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor” dedi.