Van Bronckhorst: Canavar gibiydik, hedefe yaklaşıyoruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö galibiyeti ile hedefe biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Cumartesi günkü Kasımpaşa yenilgisinin ardından kazanmanın önemini vurgulayan Hollandalı teknik adam, “Bizim için önemli bir galibiyet. 3 puana ihtiyacımız vardı.Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık” ifadesini kullandı.

ÇITAMIZA YAKLAŞTIK

Bu maçta oyuncuların kendi çıtalarına yaklaştığını belirten Van Bronckhorst, “Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları. 3 hücumcu ile oynadık, gole ihtiyacımız vardı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi. Sonuçtan memnunum özellikle cumartesi günkü oyun ve sonuçtan sonra” dedi.

SEMiH iYi iŞ ÇIKARDI

“İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Maccabi maçını evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Ama bu maçı da kazanırsak 9 puana ulaşacağız. Gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşacağız” diyen, Beşiktaş’ın hocası, santrfor oynayan Semih için de şunları söyledi: “Ciro’nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Gol attığı için de mutluyum.”