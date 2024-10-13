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Van Bronckhorst: Beşiktaş’ta forma giyen her futbolcu sistemin önemli bir parçası

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig
Van Bronckhorst: Beşiktaş’ta forma giyen her futbolcu sistemin önemli bir parçası
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Siyah beyazlı takımın teknik patronu Van Bronckhorst takımına güvendiğini ve başarılı olacaklarını söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kadrodaki tüm oyuncuların farklı özellikleri bulunduğunu ve takım olarak bir bütün olduklarını söyledi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile bir görüşme yapan Hollandalı teknik adam sezon ilerledikçe daha başarılı olacaklarının garantisini verirken, “Takımda tüm oyuncular özel. Her birinin ayrı ayrı ve birbirini tamamlayan özellikleri var. Sistem ve taktik olarak üst düzeyde bir performansla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dediği öğrenildi.

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Muci’nin bazı taraftarlar tarafından eleştirilmesine üzüldüğünü vurgulayan Bronckhorst, şunları söyledi: “Takımda yer alan tüm oyuncular sistemin parçası. Hepsi görevlerinin bilincinde. Rakiplerimizin agresif oyunu bazen iyi oyunumuza sekte vuruyor ve istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. Ancak sezon başındaki tempomuz her geçen gün daha da artacak. Muci, kaleci Ersin Destanoğlu ve Semih Kılıçsoy bizim evlatlarımız. Hepsi takımın önemli bir parçası. Kısaca takım olarak bütünüz.”

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig

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