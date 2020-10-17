Valve’den Shangai Hükümetinin teklifine olumsuz yanıt

Bazı isimsiz kaynakların belirttiğine göre Valve, Shangai Hükümeti ve Perfect World’den gelen The International’ı Çin’de yapma teklifini reddetti.

Dota 2 sunucusu Kyle Freedman’ın Medium isimli siteden yaptığı açıklamanın Team Aster’ın CEO’su Zhili Guo tarafından Çinceye çevrilerek Çin sosyal medya platformunda paylaşılmasıyla birlikte Çinli oyunculardan Valve’e karşı eleştiriler yükselmeye başladı.

Bu tartışmaların ardından Perfect World’ün TI10’un çin’de gerçekleşmesi için Valve’e teklif götürdüğünün ancak Valve’in bu teklifi reddettiği söyleniyor.

Imba TV’nin kurucu ortaklarından Zhou “Haitao” Lingxiang ise Weibo’da bu durumu onaylayan şu ifadeleri paylaştı: “Nisan Mayıs aylarında Perfect World CEO’su Hong Xiao, Valve ile iletişime geçerek The International 2020’nin Shangai’da yapılması konusunu gündeme getirdi. Shangai Hükümeti de bu konuda destek verdi. Ancak Valve teklifi reddetti”.

LGD’nin CEO’su Pan “RURU” Jie da Shangai Hükümetinin TI10’un orada gerçekleşmesi için en az 2020 League of Legends World Championship’e olduğu kadar destek verdiğini doğruladı.