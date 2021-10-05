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Valve, The International 2021 için bilet satışlarını iptal etti

#The International 2021#Valve#Dota 2
Valve, The International 2021 için bilet satışlarını iptal etti

Valve, Romanya’da artan COVID vakaları sebebiyle The International 10 bilet satışlarını iptal etti.

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Romanya’da artan COVID vakaları sebebiyle Bükreş’te gerçekleşecek The International için satılan biletler iptal edildi.

Geçtiğimiz gün ödül havuzu belli olan The International 10’in kalmasına günler kala Dota 2 severlere kötü bir haber geldi. 23 Ekim’de playofflarla birlikte izleyicilere açılacak turnuvanın seyircisiz oynanmasına karar verildi. Valve bu kararın ardından bilet satışlarını durdu. Karar, son birkaç günde Romanya’daki COVID vakalarının hızla artmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde de Invictus Gaming ve Team Aster takımlarının oyuncularından pozitif COVID testi sonucu çıkan oyuncular oldu.

DPC Major turnuvalarının izleyicisiz gerçekleşmesinin ardından TI 10 ile işler normale dönecekmiş gibi görünürken işler yine başladığı noktaya dönmüş gibi görünüyor.

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#The International 2021#Valve#Dota 2