Valve, The International 2021 için bilet satışlarını iptal etti

Romanya’da artan COVID vakaları sebebiyle Bükreş’te gerçekleşecek The International için satılan biletler iptal edildi.

Geçtiğimiz gün ödül havuzu belli olan The International 10’in kalmasına günler kala Dota 2 severlere kötü bir haber geldi. 23 Ekim’de playofflarla birlikte izleyicilere açılacak turnuvanın seyircisiz oynanmasına karar verildi. Valve bu kararın ardından bilet satışlarını durdu. Karar, son birkaç günde Romanya’daki COVID vakalarının hızla artmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde de Invictus Gaming ve Team Aster takımlarının oyuncularından pozitif COVID testi sonucu çıkan oyuncular oldu.

To ensure the safety of all players, talent, and production staff participating in the event, we have decided to refund all ticket sales for the live audience at The International 2021