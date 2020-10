Valve espor sahnesini canlı tutmaya çalışıyor

Bu seneki liglerin ve turnuvaların çevrimiçi yürütülmesiyle birlikte organizasyonların sponsorları da azaldı ve doğal olarak ödül havuzları da azaldı. Valve ise bu duruma el atarak profesyonel espor sahnelerini korumak adına bazı turnuvalara destek vermeye karar verdi.

We'll be hosting open qualifiers for all 3 divisions. SEA & NA/SA's will be played this weekend, while EU/CIS will start later on. Keep an eye out for a link to signup later this week! 👀