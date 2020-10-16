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Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Valve espor sahnesini canlı tutmaya çalışıyor

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Valve espor sahnesini canlı tutmaya çalışıyor
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Koronavirüs salgınının, espor turnuvalarını da etkilediğini biliyoruz. Bu senedeyse neredeyse hiç LAN turnuvası düzenlenmedi ve tüm turnuvalar çevrimiçi düzenlendi.

Bu seneki liglerin ve turnuvaların çevrimiçi yürütülmesiyle birlikte organizasyonların sponsorları da azaldı ve doğal olarak ödül havuzları da azaldı. Valve ise bu duruma el atarak profesyonel espor sahnelerini korumak adına bazı turnuvalara destek vermeye karar verdi.

Valve’den destek alan turnuvalardan biri de bu ekim ayı içinde gerçekleşecek Beyond the Summit 13 oldu. Bu etkinlik, üç bölge arasında bölünecek olan 250.000 ABD Doları değerinde bir ödül havuzuna sahip olacak. Avrupa ve BDT dışında Beyond the Summit, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Güneydoğu Asya'da da bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Beyond the Summit, 21 Ekim’de başlayacak. Takımlar ve açık elemeler hakkında ise hâlâ resmi bir açıklama yok.

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