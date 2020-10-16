Valve espor sahnesini canlı tutmaya çalışıyor

Bu seneki liglerin ve turnuvaların çevrimiçi yürütülmesiyle birlikte organizasyonların sponsorları da azaldı ve doğal olarak ödül havuzları da azaldı. Valve ise bu duruma el atarak profesyonel espor sahnelerini korumak adına bazı turnuvalara destek vermeye karar verdi.

We'll be hosting open qualifiers for all 3 divisions. SEA & NA/SA's will be played this weekend, while EU/CIS will start later on. Keep an eye out for a link to signup later this week! 👀 — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 12, 2020

Valve’den destek alan turnuvalardan biri de bu ekim ayı içinde gerçekleşecek Beyond the Summit 13 oldu. Bu etkinlik, üç bölge arasında bölünecek olan 250.000 ABD Doları değerinde bir ödül havuzuna sahip olacak. Avrupa ve BDT dışında Beyond the Summit, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Güneydoğu Asya'da da bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Beyond the Summit, 21 Ekim’de başlayacak. Takımlar ve açık elemeler hakkında ise hâlâ resmi bir açıklama yok.