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eSpor
Haber Giriş: 06.05.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Valve, CS:GO için hesap ‘boost’u yapan kullanıcıları banlıyor

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Valve, CS:GO için hesap ‘boost’u yapan kullanıcıları banlıyor

Valve, CS:GO’da rekabetçi eşleştirmelerde haksız rekabete yol açan ‘boost’ durumuna el attı.

CS:GO oyuncularının oyunun rekabetçi sistemini suiistimal etmeye ve açıklarından faydalanmaya çalıştığını görmek çok da sıra dışı bir durum değil. Oyuncular ise yıllardır bu konuda pek çok şikayette bulunuyor.

Valve artık şikayetlerin farkına varmış olacak ki artık geliştiriciler rekabetçi sistem içerisinde haksı yoldan rütbe atlamaya çalışan oyuncuları ve buna yardaklık edenleri banlıyor.

“Sonunda CS:GO geliştiricileri boost yapan ve yanlış eşleştirme yoluyla derecesini yükselten oyuncuları kalıcı olarak banlıyor.”

Bu da hesabını haksız yöntemler kullanarak yükseltmek isteyen oyuncuların CS:GO tarafından kalıcı olarak uzaklaştırılabilecekleri anlamına geliyor.

Reddit’te paylaşılan gönderiye göre bir oyuncu bu sebeple banlandı.

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Bu da yan hesaplar, boost yapan hesaplar ve grieffer hesaplarının oyunda azalarak daha temiz bir rekabet ortamının gelebileceğini bir habercisi olarak oyuncular tarafından olumlu karşılandı.

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