Valve, CS:GO için hesap ‘boost’u yapan kullanıcıları banlıyor

CS:GO oyuncularının oyunun rekabetçi sistemini suiistimal etmeye ve açıklarından faydalanmaya çalıştığını görmek çok da sıra dışı bir durum değil. Oyuncular ise yıllardır bu konuda pek çok şikayette bulunuyor.

Valve artık şikayetlerin farkına varmış olacak ki artık geliştiriciler rekabetçi sistem içerisinde haksı yoldan rütbe atlamaya çalışan oyuncuları ve buna yardaklık edenleri banlıyor.

Finally, @csgo devs started to permanently block accounts with boosted "through false matchmaking" ranks https://t.co/Pz023rbAoB pic.twitter.com/SdkCLGyGzX