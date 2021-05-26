Valve, 2022 ve 2023 için ikişer tane Major hedefliyor

Oyun geliştiricisi, turnuva organizatörleri için Cuma günü yaptığı açıklamada, Valve'ın 2022 ve 2023 Counter-Strike Majors turnuvasının tekliflerine açık olduğunu söyledi. HLTV tarafından alınan bir e-postada Valve, her etkinlikten önce gerçekleşecek, bölge başına bir RMR (Bölgesel Büyük Sıralama maçları) turnuvası içerecek turnuva planından bahsetti. Her yıl biri Mayıs diğeri Kasım ayında gerçekleşmek üzere yıllık iki Major düzenlemek istediklerini açıkladılar.

Turnuva organizatörleri 2022 Majors ve RMR turnuvalarını düzenlemek için Haziran sonuna kadar teklifte bulunabilir. Turnuvanın ev sahibi olacak organizasyonda takip eden ayda belli olacaktır. 2023 etkinliklerine gelince, Valve Kasım ayı sonuna kadar teklifleri kabul edecek, ancak ev sahiplerinin ne zaman seçileceği belli değil.

Valve, ilk Major için yılın 19. ve 20. haftalarını (Mayıs sonu) ve ikincisi için 44. ve 45. haftalarını (Kasım başı) hedefledi. Geliştirici ekip aynı zamanda bu turnuvaların “CS:GO kitlesinin önemli bir kısmı için uygun zaman diliminde” yapılmasını istedi. Turnuva düzenleyicilerinin sahnenin en önemli iki zaman dilimi olan 17:00 ve 22:00 saatlerini göz önüne almasını istedi.

Beş bölgenin her biri (Avrupa, BDT, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya / Okyanusya), Majors öncesinde LAN üzerinde gerçekleşecek bir RMR etkinliğine ev sahipliği yapacak. Valve, 14. (Nisan başı) ve 39. haftalarda (Eylül sonu) yapılması gereken bu etkinlikler için ödül havuzu, seyahat ve konaklama için destek sağlayacağını da açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra, Major sonbaharda 2 milyon dolarlık ödül havuzu ile, PGL Major Stockholm (23 Ekim - 7 Kasım) olarak geri dönecek. Playoff kısmı Ericsson Globe olarak bilinen Avicii Arena'da düzenlenecek.