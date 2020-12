Valorant’tan, ‘smurf’ oyuncular için önlem

Valorant’ın derece sistemini çözen ‘smurf’ oyucular, bunu kullanarak maç içinde diğer oyuncular için problem yaratırken bu durumun giderek artması oyunun geliştiricisi Riot Games’i harekete geçidi. Henüz oyuncuların sıralamalarını ve durumlarını görmesini sağlayacak ‘leaderboard’ sistemi gelmese de oyuncuların seviyesi yükseldikçe maç eşleşmelerinde bekleme süresi de uzuyor.

Hal böyle olunca da yüksek seviyeli oyuncular yeni bir yan hesap, yani ‘smurf’ hesap, açarak oyuna giriyor. Dereceli maça girmek için 20 derecesiz maçta AFK kalarak ya da teslim olarak hızlıca yeniden dereceli sırasına giriyorlar. Böylece daha düşük bir seviyede daha kısa bekleme süresiyle oynuyorlar. Ancak bu durum maçtaki geri kalan 9 kişi için oyunu zehir ediyor.

Bu amaçla açılan her bir küçük yan hesap yüzlerce kişinin maçını mahvediyor. Durumun farkında olan oyun geliştiricileri bu sorunu 1.14 yamasıyla çözmeyi planlıyor. Gelecek değişikliklerle bu hesapların maçı açıp bırakıp gitmek yerine oynamaya zorlayacak değişikliklerin geleceği biliniyor.

Oyunun geliştiricilerinden Sara Dadafshar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı“1.14 yamasıyla birlikte dereceli oyuna girebilmek için istenen gereksinimlerin ‘oynanan oyunlar’dan ‘kazanılan oyunlar’a değişeceğini göreceksiniz. Bu değişiklikle birlikte ‘spam farming’ yapan oyuncuların önüne geçmeyi umuyoruz.”

AFKers, blocking others, and smurfs. All this and more on the next Ask VALORANT. Read all about it: https://t.co/J981dGAx1R pic.twitter.com/JSCvwi1iQx