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eSpor
Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Valorant’ta oyuncular yıllık durum özetini görebilecek

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Valorant’ta oyuncular yıllık durum özetini görebilecek

Valorant’ta artık şu ana kadarki performansınızı görebileceğiniz verilere ulaşabilirsiniz.

Riot Games’in nişancı oyunu Valorant’ın çıkmasının üstünden bir sene geçti. Birinci sene YR1 etkinlileriyle, kartlarıyla ve Savaş Bileti ile kutlanırken geliştiricilerden oyuncuları sevindiren başka bir haber daha geldi. Oyuncular, geçmişte aldıkları öldürme sayısı, verdiği hasar gibi verileri görebilecek.

Özellikle rekabet etmeyi seven oyuncular için işleri daha heyecanlı hâle getirecek veriler, oyunun beta versiyonundaki maçları da dâhil edecek. Verilerinizi görmek için ise Riot hesabınızın bağlı olduğu mail adresinizi kontrol etmeniz yeterli. Eğer verileriniz size hâlâ mail olarak gelmemişse Riot hesabınıza giriş yaparak da bu verilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Valorant tarafından verilerine bu hafta ulaşamayan oyuncuların, önümüzdeki hafta ulaşabileceği de söylendi. Yani eğer mailiniz ve Riot hesabınızda verilerinizi göremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Bir süre daha beklemeniz gerek demektir.

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