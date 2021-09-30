Valorant’ın yeni ajanının Gözcü olacağı açıklandı

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Riot, Pazartesi günü yeni bir Ajanların Durumu güncellemesi yayınladı. Bu yeni güncellemenin bir parçası olarak Valorant'ın 17. ajanının bir Gözcü olacağı da doğrulanmış oldu. Gönderide verilen bilgiler arasında, bir sonraki ajanın mekanik açıdan rakibin önüne geçmeye odaklanan, bunun yanında nişancılığa da önem vererek biraz daha gösterişli hale getirebilecek bir Gözcü olacağı söylendi.

Karakter Yapımcısı John Goscickis: “Biraz geri çekilerek kadroya yeni bir Gözcü katmanın farklı yollarını düşünmeye başladık. Mekanik açıdan rakibin önüne geçmeye odaklanan, bunun yanında nişancılığa da önem vererek biraz daha gösterişli hale gelen bir Gözcü düşünüyoruz. Daha fazla ipucu vermeyeceğiz. Tek söyleyeceğimiz, hayal ettiğiniz o ana ulaştığınızda magnifique olduğunu göreceksiniz!” dedi.

Yeni karakter, Sage, Cypher ve Killjoy'dan sonra oyuna eklenen dördüncü Gözcü sınıfı karakteri olacak.

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Riot bu ajanla ilgili bize yalnızca bu bilgi damlacığını sunuyor. Fakat paylaşılan gönderideki “magnifique” kelimesi bize yeni ajanın Fransız olabileceğini anlatmaya çalışıyor olabilir. Fracture tanıtımı yapılan orijinal videoda da bir Fransız aksanı bulunuyordu, o zamandan beri bu söylentiler ortalıkta dolaşmakta. Bu iki bilgiyi birleştirerek karakterin Fransız olacağını doğrulamak istiyor olabilirler.

Yaklaşan Fransızca konuşan gizemli ajanımız hakkında daha fazla bilgi verilmese bile Goscicki, yaklaşan diğer ajan değişikliklerinden bazılarını da tartıştı.

Yoru hakkında kesin bir bilgi vermese de, yetenek kitinde bazı ayarlamalar üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ayrıca, Jett'i güncel metada bu kadar oynandığını ve bu güçsüzleştirmelerin neden yapıldığını savundu:

“Jett’in sahip olduğu Duman Bulutu sayısı, riskli durumlardan kurtulmasını istenenden daha fazla kolaylaştırıyordu. Duman Bulutlarının sayısını azaltarak Jett'i bunları daha dikkatli ve daha çok hesap kitap yaparak kullanmaya zorlamayı hedefliyoruz. Böylece kimliğinin daha belirgin hale geleceğine inanıyoruz.” dedi.

Çeşitli profesyonel oyuncular geçen hafta Jett güçsüzlendirmesine tepkilerini Twitter'a ve diğer çevrimiçi alanlara taşıyarak tartıştılar. Riot’un kafasının karıştığını çünkü düşmana keskin nişancı atışı yaptıktan sonra anında kaçabilme yeteneğinin değil, attığı Duman Bulutlarının sorun olduğunu düşündüklerini söylediler. Sonuç olarak, birçok üst düzey oyuncu, bu Jett değişiminin karakterin seçim oranını düşürmek için etkili olmadığını söylüyor.