Valorant’a yeni haritalar ve mod aracı ne zaman gelecek?

Paylaşılan geliştirme güncellemesinde Icebox haritasının, oyunculara dereceli ve derecesiz maçlarda daha fazla çeşit sunmak için planlanandan çok daha erken çıktığını belirtti. Eklenen yeni kahramanlardan farklı olarak haritalar, oyuncuların kahraman seçimlerinden bağımsız olarak herkese çeşitlilik sunmuş oluyor.

Riot Games, bundan sonra her sezon başında yeni bir harita geleceğini açıkladı. Bu da altı ayda bir yeni harita demek oluyor. Ancak Icebox, Ziegler’in belirttiği gerekçe sebebiyle 2. sezondan çok daha önce yayınlanmıştı.

Ziegler harita çeşitliliği hakkında şunları söylüyor: “Elimizdeki harita çeşitliliğinden yana sıkıntımız olmaması için en az birkaç harita daha çıkarmamız gerekiyor. Bu hem dereceli hem de derecesiz maç oyuncuları için geçerli.”

Geliştirici ekibine, Valorant’a oyuncuların da harita yaratabilmesi için mod aracı gelip gelmeyeceği konusunda ulaşan The Loadout ise oyuncuları üzecek bir cevap aldı. Mod araçları geliştirmenin yıllar alacağını belirten Ziegler, oyuncuların odağının oynanabilir rekabetçi haritalardan kayacağını söyledi.