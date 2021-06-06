Valorant, yıldönümünü oyunculara hediye vererek kutluyor

Valorant geçtiğimiz sene, pandeminin en yoğun olduğu dönemlerden 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı. Böyle bir dönemde oyun yayınlamak ve oyuncuların ilgisini oyunda tutabilmek oldukça zor fakat Riot bunu mükemmel planlaması sayesinde başardı. Çıkışından bu yana birçok yeni ajan eklendi, düzenli olarak harita eklendi ve düzenleme, dengeleme güncellemeleri oyunu canlı tuttu. Geliştiriciler uzun vadede başarılı olacak bir platform yaratmayı başardılar, gelecekteki adımları herkes tarafından merakla bekleniyor.



Valorant bir yıllık süreç içerisinde kendini en popüler oyunlardan birisi konumuna getirmeyi başardı. Oyunun kitlesinden muhteşem derecede sevgi ve destek gören oyun, karşılık olarak yıldönümünü hayranlarına ücretsiz ödüller vererek ve yeni, benzersiz etkinliklere ev sahipliği yaparak kutlayacak. Valorant bu etkinliklerini Twitter üstünden duyurdu.

VALORANT 1. Yıl etkinlikleriyle doğum günümüzü kutlamak için bir ay sürecek partiye katılın. 🎊

👉 Detaylar: https://t.co/4XeOhbg9hF 🎉 pic.twitter.com/oLx4V6lhSO — VALORANT // TÜRKİYE (@VALORANTtr) June 2, 2021

Henüz bir yıl geçmesine rağmen Valorant eSpor dünyasının önde gelen isimlerinden olmayı başarıyor. Valorant’ın dünya çapında farklı bölümlere ayrılmış birçok turnuvası bulunuyor ve henüz yeni biten VCT turnuvası 2021 yılının ikinci büyük turnuvası oluyor, aynı zamanda denizaşırı ülkede gerçekleşen ilk turnuvaları oldu. Ve bunların hepsi küresel pandemi sürecinde büyük bir başarı ile yönetildi.

Oyunun birinci yılını kutlamak için yapılacak başlangıcı ve bitişi olan etkinliklerin listesi:

GECE PAZARI (3 Haziran)

Valorant marketine benzer bir sistemi olan gece pazarı, tamamen size özel seçilmiş 6 adet silah kaplamasını indirimli bir şekilde almanız için kapılarını açıyor.

İYİLİĞİ PAYLAŞ PAKETİ (Oylama 2 Haziran'da başlıyor)

İyiliği Paylaş Paketi’nde görmek istediğiniz favori dört silah kaplamanızı oylayarak en çok seçilen 4 kaplama setini oylama sona erdikten sonra mağazadan alabileceksiniz. Üstelik 22 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında alabileceğiniz İyiliği Paylaş Paketi, paketteki silah kaplamalarından elde edilen gelirlerin %50'sini ve aksesuarlardan elde edilen gelirlerin %100'ünü ImpactAssets işbirliğiyle Riot Games Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacak.

OYUNCU KARTLARI (9 Haziran)

Oyunun 1. yılına özel kartları toplayın ve koleksiyonunuza katabileceğiniz özel 3 karta yer açın. Valorant’ın sitesine göre bu kartları alabilmek için,

BLM (9 Haziran) - Bu hediyeyi bulmak için gözlerinizi dört açın.

BLM (14 Haziran) - Özel 1. Yıl Prime Gaming Ganimeti olarak gelecek

BLM - İlk kez beğeninizle buluşacak 1. Yıl Etkinlik Bileti'yle alınabilecek

TOPLULUK SAVAŞ BİLETİ (13 Haziran - 25 Haziran)

Küresel Valorant bölgelerinin hepsinin kendi bölgelerini en iyi şekilde temsil ettiğini düşündükleri spreyleri, silah uğurlarını ve unvanları oylayacağı bir etkinlik yapılacak. Oylamaya göre en çok oy alan içerikleri belirledikten sonra, 4. Bölüm'de topluluğun seçimleriyle şekillenecek Savaş Bileti'ne eklenmek üzere hazırlanacak. Bu oylamalar bölgelere özel olacağı için haberleri kaçırmamak için gözünüzü dört açın.

WWFEST GERİ DÖNÜYOR (25 Haziran)

wwFest, bu yılın başında Valorant'ın 2021'i karşıladığı deneysel bir müzik ve sanat festivaliydi. wwFest Valorant’ın ilk senesini kutlamak için geri dönüyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek yıldızlar ve sanatçıların takvimi için Sporarena’yı takipte kalın.

YIL ETKİNLİK BİLETİ (22 Haziran - 6 Temmuz)

Valorant’ın bugüne kadarki en güzel hediyelerinden olacak Etkinlik Bilet’i, VP harcamadan tamamen oynayarak elde edeceğiniz deneyimle açabileceğiniz bir Savaş Bilet’i varyasyonu olacak. 1. yıla özel içerikleri olacak 7 seviyelik bileti kaçırmayın!

Valorant ekibi tarafından bunlara ek olarak birçok etkinlik daha açıklandı. Bu etkinlikleri Valorant’ın sayfasından takip edebilir ve etkinlik kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Etkinlikler dışında yeni ajan hakkında da minik bilgiler vererek heyecanlanmamızı sağlıyor.

Valorant'ın ilk yılında yarım milyardan fazla oyun oynandı ve bu gerçekten büyüleyici bir sayı. Riot bu mükemmel sonuçları daha da katlamak için PC dışında platformlara da yayılmak istiyor ve bunu mobil cihazlara Valorant getirerek yapacaklar.