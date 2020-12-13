Valorant yeni karakter ipuçları geliyor

Valorant’ta her yeni Act ile oyuna yeni bir Ajan ekleniyor. Oyuna Killjoy’dan sonra en son Act III ile birlikte Skye gelmişti. Valorant Episode II Act I’in yaklaşmasıyla birlikte çeşitli kaynaklardan yeni Ajan’a dair küçük içerik paylaşımları gelmeye başladı.

Oyuna yeni eklenecek Ajan, Riot Games birinci şahıs nişancı oyununun on dördüncü ajanı olacak. Bu yeni karakterle ilgili ise henüz sadece iki bilgi var. Bunlardan ilki karaktere ait bir siluetten oluşmuş görseller.

Siluetten anlaşılabildiği kadarıyla oyunun yeni ajanı, çivili ceketi ve diktiği saçlarıyla ağır ve asi bir karakteri andırıyor. Dikkat çeken diğer bir şey ise karakterin sol kolunun da tıpkı ceketi gibi dikenli olası. Tahminler yeni Ajan’ın tam insan olmadığı yönünde. Kolunun bu görüntüsünün ise karakterin özelliğiyle ilgili oluğu aşikâr.

Tabii ki eldeki diğer bilgi de yeni ajanın özelliklerine dair ipucu sunuyor. Yani Valorant tarafından paylaşılan bir videoda, Icebox haritasında geçen oyunda yeni karakterin ayak izleri görünüyor. Kendisinin ortalarda görünmemesi ise bu karakterin ‘stealth’ özelliklerine sahip, belki de görünmez olabilen bir karakter olduğunu düşündürüyor.

Şu an için görünmezlik özelliğine sahip tek karakter Reyna. Bu özelliğini kullanabilmesi için ise ultimate özelliği aktifken birini öldürmesi gerekiyor. Hâlihazırda başka bir karakterin de görünmezlik özelliğine sahip olması, başka bir karakterin de benzer bir yeteneğe sahip olabilmesi olasılığını destekliyor.

Şu anki aktif Act 12 Ocak 2021’de bitecek. O zamana kadar yeni Ajan ile ilgili daha çok bilginin verilmesi bekleniyor.