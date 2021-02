Valorant yaptığı açıklamayla oyuncuları sevindirdi

Riot Games, Ask Valorant’ın son bölümünde oyuncuların en büyük sorunlarında biri olan konuya değindi. Bu sorunda koşarken kullanılan silahların doğruluk payı. Valorant geliştiricileri ise görünen o ki 2.02 yamasında bu sorunu ortadan kaldıracak.

Her ne kadar ne yapacaklarını söylemeseler de geliştiriciler konutla ilgilenileceğini ve aynı zamanda birden fazla sistemi değiştirerek insanların akışkanlıklarını birden bire boşa çıkaracak şekilde ilerlemeyi düşünmediklerini söyledi.

Valorant aslında geçmişte de koşarken ateş etme konusunda bir açıklama yapmakla birlikte bu konuyu düzeltmek için hiç acele etmiyor gibi duruyordu. Ancak geliştiriciler tarafından gerçekleştirilen on Ask Valorant’taki cevaplara göre değişiklikler birkaç hafta uzakta..

