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Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Valorant, uygunsuz kullanıcı isimlere karşı önlemlerini sıkılaştırıyor

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Valorant, uygunsuz kullanıcı isimlere karşı önlemlerini sıkılaştırıyor
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Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oynuyorsanız uygunsuz kullanıcı isimleri kullanan birçok oyuncuya denk gelmiş olmanız kaçınılmaz. Riot Games başından beri Valorant’ta da bu konuda sıkı bir tutum sergilemiş ve oyun içi uygunsuz isimler için aldığı şikâyetleri değerlendirmekte aktif bir geliştirici olmuştu. Riot bu konuya ilişkin geçtiğimiz günlere yeni bir açıklama yaparak Valorant’ta uygunsuz isim kullanan kullanıcıların, kullanıcı isimlerini değiştirmeye zorlanacağını açıkladı.

Valorant, geçtiğimiz gün Twitter üstünden “Forced Name Change” yani Zorunlu İsim Değişikliği uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Artık oyun içinde isminden dolayı şikâyet alan birinin kullanıcı adı Forced Name Change yazılımı tarafından otomatik olarak kontrol edilecek ve uygunsuzluğun doğrulanması durumunda oyuncuyu ismini değiştirmek zorunda bırakacak.

“@RiotSuperCakes’in de dediği gibi sportmenlik ilkeleri çerçevesinde oyuncuların birbirlerine saygı duyduğu bir ortamın varlığını sağlamak önceliklerimizden. Bugün Riot ID’leri için Forced Name Change’i çıkarıyoruz.”

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