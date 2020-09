Valorant, uygunsuz kullanıcı isimlere karşı önlemlerini sıkılaştırıyor

Valorant, geçtiğimiz gün Twitter üstünden “Forced Name Change” yani Zorunlu İsim Değişikliği uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Artık oyun içinde isminden dolayı şikâyet alan birinin kullanıcı adı Forced Name Change yazılımı tarafından otomatik olarak kontrol edilecek ve uygunsuzluğun doğrulanması durumunda oyuncuyu ismini değiştirmek zorunda bırakacak.

As @RiotSuperCakes has said, keeping a sportsmanlike environment where players respect one another is one of our top priorities. Today we're launching Forced Name Change for in-game Riot IDs.