Valorant Spike Nations turnuvası detayları

6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek yayın Valorant’ın Twitch hesabından saat 14.00’te yayınlanacak.

Riot’un ilk resmi Valorant turnuvası First Strike dünya çapında büyük ilgi görünce Riot Games ödül havuzunu genişleterek yeni bir Twitch ortaklığına girdi. Bu sefer düzenlenen turnuvada taraftarlar Twitter üzerinden belirli etiketlerle destek olabilecek. 2 – 5 Kasım tarihleri arasında Twitter üzerinden en çok desteği alan ülke takımına, 5,000 $ ödül verilecek ve istedikleri bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Turnuva geliri bizim talep edeceğimiz hayır kurumuna bağışlanıcak. Bu para İzmir’e gitmeli, elimizden gelen her şeyi yapıcaz. Ben de oyuna, eksiklerimi kapatmak için daha çok zaman ayırıcam. TRY HARD MODE ON #SpikeTUR