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Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Valorant Spike Nations turnuvası detayları

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Valorant Spike Nations turnuvası detayları
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Riot Games, Valorant Spike Nations turnuvası için Twitch ile iş birliği yaptı. Avrupa’dan 10 ülkenin katılacağı turnuvanın ödül havuzu 100.000 dolar. Valorant Spike Nations Twitch turnuvasında yarışacak ve Türkiye’yi temsil edecek takımın kaptanlığını Ferit “wtcN” Karakaya yapacak.

6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek yayın Valorant’ın Twitch hesabından saat 14.00’te yayınlanacak.

Riot’un ilk resmi Valorant turnuvası First Strike dünya çapında büyük ilgi görünce Riot Games ödül havuzunu genişleterek yeni bir Twitch ortaklığına girdi. Bu sefer düzenlenen turnuvada taraftarlar Twitter üzerinden belirli etiketlerle destek olabilecek. 2 – 5 Kasım tarihleri arasında Twitter üzerinden en çok desteği alan ülke takımına, 5,000 $ ödül verilecek ve istedikleri bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Türkiye’ye destek olmak için #SpikeTUR etiketiyle 2-5 Kasım tarihleri arasında Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar, Türkiye’nin kazanması durumunda takım kaptanının belirttiği üzere İzmir’de gerçekleşen depremden etkilenen insanlara yardım için bağışlanacak.

Valorant Spike Nations’da Türkiye adına yarışacak takım kadrosu aşağıdaki şekilde:

  • wtcN
  • Rogu
  • Rip
  • LEGOO
  • Kerimhan

Valorant Spike Nations turnuvası detayları

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