Valorant sesli iletişim kanalları artık kayıt altında olacak

Riot Games’in resmi sitesinde geliştiriciler, bunun Valorant ve diğer oyunlarda kullanıcılar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmada yardımcı olacağını söyledi.

“Başkalarını taciz etmek, nefret söyleminde bulunmak veya başka bir şekilde kullanıcıların oyun deneyimini kötüleştirmek amacıyla sesli iletişim kanallarını kullanan oyunculara karşı harekete geçebilmemiz için, bu oyuncuların ne dediğini bilmemiz gerekir. Bu nedenle ses verilerini analiz etme becerisine ihtiyacımız olacak.”

Bundan sonra oyuncuların toksik davranışlarının izlenmesi ve yaptırım uygulanması konusunda oyun içi ses kanallarının inceleneceğini açıklayan Riot Games, oyuncuların aklına takılan bazı konulara da açıklık getirdi. Oyuncuların sesli kanallardaki aktiviteleri sürekli olarak dinlenmeyecek. Eğer oyuncunun sesli kanalları amacı dışında kullandığına dair bir rapor kaydı varsa ses kayıtları incelenecek.

Sesinin kaydedilmesini istemeyen oyuncular ise oyun içi ses ayarlarını kapatabilir.