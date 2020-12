Valorant, önümüzdeki sene için planlarını açıkladı

Riot Games’in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant, çıkışıyla birlikte büyük bir başarı yakalayarak milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Oyunun henüz geliştirme sürecinde olduğu ve pek çok hatanın yer aldığı herkes tarafından biliniyor ve geliştiriciler de birinci şahıs nişancı oyununu ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde iyileştirmek ve düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Yeni içerik, kozmetik, harita ve karakterler yanı sıra oyunun iyileştirilmesi ve hataların giderilmesi de ön planda.

Aralarında Nitr0 ve Subroza’nın da bulunduğu Valorant sahnesinde oynayan profesyonel oyuncular, oyunun öncelikli olarak düzeltilmesi gereken özelliklerine değindi. En çok dile getirilen şeyler arasında ise hareket doğruluğu, Classic silahının spray özellikleri ve sekme değeri gibi şeyler bulunuyor.

24 Aralık’ta yayımlanan Valorant’a Sor yazısı ‘Ask Valorant’ta geliştiricilerin 2021 senesinde odaklanmayı planladıkları ana başlıklardan da bahsedildi. Bu başlıklar arasında derece sisteminin iyileştirilmesi, özelleştirilmiş crosshair sorunları, Valorant hikâye modu ve teslim olma mekaniği hakkında konular bulunuyor.

Bu sorunlar ise oyuncuların iyileştirilmesini istediği konulardan çok uzak kalıyor. Kullanıcı geri dönüşleri çoğunlukla Phantom ve Vandal gibi silahların sabit hareket esnasında atış doğruluğu değerlerinin iyileştirilmesi gibi oyun içi iyileştirme ve değişiklik hakkında. Oyun içi iyileştirmelerin göz ardı edilerek oyuna hikâye modu eklemek veya derece sistemi üstüne çalışmak gibi bir yolun izlenmesi kimileri tarafından eleştirildi.

Ünlü profesyonel Valorant oyuncusu TenZ, canlı yayınında Valorant’ta değiştirilmesi gereken en önemli şeyin hareket halindeki spray saçılması olduğunu söyledi. Özellikle Phantom üstünden soruna değinen Cloud9 oyuncusu konu hakkında detaylı konuştu. Sorun hareket halindeyken bile spray’in saçılmasının çok düşük düzeyde olduğunu belirten TenZ, normalde bunun kaçınılması gereken ve vuruş doğruluğunu azaltan bir hareketken Valorant’ta bu gerçekçiliğin hissedilemediğini belirtti.

Riot’un bu blog gönderisini yayımlamasından birkaç saat sonra yaptığı canlı yayında da benzer ifadeleri kullanarak Valorant’ın düzeltilmesi gereken en büyük şeyin koşarken silahların sahip olduğu atış doğruluğunun azaltılması olduğunu söyledi.

The #1 thing I wish for in @PlayVALORANT is to decrease the running accuracy. pic.twitter.com/GyXMsDrXWS