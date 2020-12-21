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Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Valorant için test sunucuları geliyor

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Valorant için test sunucuları geliyor
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Riot Games’in milyonlar tarafından oynanan oyunu Valorant için test sunucuları geleceği açıklandı.

Büyük çaplı her güncellemeyle birlikte Riot Games’in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant düzeltilen hataların yanı sıra oyuna yeni hatalar ekleniyor.

PUBG ve Rainbow Six Siege gibi espor oyunları, yeni güncelleme oyuna tam olarak eklenmeden önce isteyen oyuncuların girip güncellemeyle oyunu test edebilecekleri test sunucularına sahip. Test sürücüleri geliştiricilere oyunu ana sürücüye eklemeden sorunları görme ve düzeltme imkânı sağlıyor.

Riot Games, yayımladığı geliştirici günlükleri videosunun yeni bölümünde sadece Valorant oyunu için çalışan 150 geliştiriciye sahip olduklarını açıkladı. 150 kişi aralarında küçük gruplar halinde çalıştığı ve son ürünün bu farklı takımların işlerinin birleştirilmesiyle oluştuğu için çıkan hataların olması normal. Test sürücüleriyle gönüllü oyuncuların zaman ayırarak güncellemenin tamamen yayımlanmadan önce denemesi amaçlanıyor. Böylelikle güncellemedeki hataların geri dönüşü daha hızlı ve detaylı bir şekilde topluluk tarafından sağlanmış olacak.

Test sunucularının geleceğinin ipuçları Riot Games tarafından daha önce birkaç kez verilmişti. Şimdi bu geliştirici günlüğü videosuyla birlikte resmi olarak duyurulmuş oldu. 2021 senesinde gelmesi kuvvetle muhtemel olan test sürücülerinin kesin çıkış tarihine dair resmi bir bilgi ise henüz sunulmadı.

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