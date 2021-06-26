Valorant için beklenen 3.0 yaması geldi

Riot Games’in 5’e 5 taktiksel nişancı oyunu Valorant, 3.0 yamasıyla pek çok yenilik ve düzletmeye yer verdi. Geliştiriciler bu yamada çok fazla değişiklik olsa da bu değişikliklerin çoğu oyunun iki kritik bileşenini iyileştirmeye odaklandığını söyledi.

Yamada en dikkat çeken değişikliklerden biri silah ve yetenek bedellerinin yeniden düzenlenmesiyle değiştirilen oyun ekonomisi. Bununla birlikte oyunda bedel-performans dengesinin iyileşmesi planlanıyor. Diğer bir büyük değişiklik ise Astra’ya getirilen güçsüzleştirme oldu. Nova Darbesi ve Çekim Alanının bekleme süresi artırılırken Yıldızlar/Astral Yolculuk’ta da büyük güçsüzleştirmeler yapıldı.

Bununla beraber yeni ajan KAY/O’nun oyna gelmesiyle birlikte oyundaki diğer Öncü ajanlarda da değişiklikler yapıldı. Bununla birlikte tüm ajanlar tekrar elden geçirildi.

Genel olarak özelliklerin bekleme süreleri, bedelleri, ulti açmak için gereken puan gibi pek çok şeyde değişikliğe gidildi.

Bunun yanı sıra kayda değer silah güncellemeleri de gerçekleşti. Vurulmak etkisi yükselirken silahların ölü alanları oranı düştü. Yürüme isabetisizliği ise düşürüldü.

Tüm bunlarla birlikte performans, sosyal ve rekabet güncellemeleri de oyunu daha stabil bir hale getirmek için oyun mekanikleri ve ekonomisini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Oyuna gelen tüm değişiklikleri Valorant’ın yama notlarından görebilirsiniz.