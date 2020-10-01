Valorant Güncellemesi 1.09: Yama Notları ve Yenilikler

Operator ve Jett’e gelen güçsüzleştirmelerin yanında Viper’a yapılan güçlendirmeler yamanın en önemli başlıklarından.

Ajanlara gelen güncellemeler

Omen

Atış efekti isabet alanını daha doğru belirtecek şekilde güncellendi. Özellikle de görüş alanına doğru ilerlerken.

Jett

Jett’in Burst Fire (Keskin Fırtına [Seri Atış]) özelliğini arka arkaya kullanabilme süresi 0.33 saniyeden 0.45 saniyeye yükseldi.

Seri Atış olarak atılan hançerlerin hasarı artık 12 metreden sonra doğru orantılı olarak azalıyor (maksimumda 35 hasara kadar düşüyor).

Burst Fire’da headshot hasar katsayı ise 3’ten 2’ye düştü.

Viper

Viper artık turlara 100 yakıtla başlıyor. Bu sayı eskiden 50’ydi. Viper artık duvarını tur başlamadan önce yerleştirebiliyor. İlk hareketten önce yakıtını tamamen doldurmaya çalışmadan bariyerler açıldığı gibi takımıyla birlikte hareket edebilecek.

Asit Havuzu'nun uyguladığı savunmasız zayıflatması artık Viper'ın asidinden çıktıktan sonra 2 saniye daha kalıyor.

Viper'ın İni aktifken ve bu alan içindeyken artık Viper yeteneklerini kullanılırken hareket hızı iki katına çıktı.

Viper artık yetenek kullanımından sonra silahını hızlıca kuşanıyor. Bu süre silahlara göre değişse de silah kuşanma süresi ortalama 0,4 saniye azalmış olacak.

Reyna

İmparatoriçe modundayken atış hızı ilavesi %25’ten %15’e azaldı.

Brimstone

Kuvvet İşareti'nin atış hızı ilavesi %10’dan %15’e arttı.

Silahlara gelen güncellemeler

Operator

Operator’un bedeli 4500’ten 5000’e yükseldi.

Dürbün modunda hareket hızı %76’dan %72’ye düştü.

Silah ölü alanının isabetliliğini kaybettiği hareket hızı %30’dan %15’e düştü. (daha kısa sürede isabetliliğini kaybediyor ve durduktan sonra daha uzun bir sürenin ardından isabetlilik kazanıyor)

Atış hızı 0,75’den 0,6’ya düştü.

Anında kuşanma süresi 0,3’ten 0,5’e çıktı. (küreye dokunduktan, bombayı çözmeye veya yerleştirmeye başladıktan, Jett'in Duman Bulutu'nu kullandıktan ve Phoenix'in Falso'sunu kullandıktan sonraki kuşanma durumu)

Bacaktan vuruş hasarı 127’den 120’ye çıktı.

Tüm silahlar

Zıplayıp yere inmeden sonraki isabetlilik durumu kademeliyken artık ikili.

Zıplayıp yere inmeden sonraki isabetlilik azalması süresi 0,2’den 0,225’e yükseldi.

Zıplayıp yere inmeden sonraki isabetlilik azalması değeri 5’ten 7’ye çıktı. (yere indikten sonraki 0,225 sn. boyunca daha az isabetli)

Sosyal Güncellemeler

Riot Hesap Adı İncelemeleri



Sohbette birden fazla satır sonu kullanımı kaldırıldı.

Grup bas konuş ayarlarındaki değişiklikler artık anında devreye girecek.

Sohbet penceresi artık tüm menülerde açık kalacak şekilde sabitlenebiliyor.

Sosyal Paneli Sıralama Mantığı güncellenerek etkileşime giren oyuncular için daha iyi bir deneyim sunması sağlandı.

Giderilen Hatalar

Sova'nın Baykuş Dron'u kullanırken isabet alanının doğru olmaması hatası giderildi.

Ultisini iptal ettikten sonra Omen'ın gözlerinin parlamasının kalkmamasına sebep olan hata giderildi.

Özel Oyun tercihlerinin Özel Oyun lobisinden çıktıktan sonra sıfırlanmasına sebep olan hata giderildi.