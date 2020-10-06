Valorant Geliştirici Günlükleri videosu paylaştı

Valorant’ın Youtube kanalında paylaşılan geliştirme blog gönderisinde ileride gelecek yeniliklere ve Bölge Lider Tablosuna dair bilgi verdi.

Bunun yanında maç eşleştirme sistemi üzerinden de geçilecek. Oyuncular artık yalnızca kendi seviyesine en yakın üç seviyedeki oyuncularla eşleştirilecek, bu sayı önceden altıydı.

Eşleşme sistemi üzerinde yapılması planlanan bu değişiklik eşleşme sürelerinde uzama olacağı anlamına geliyor. Ancak bu dereceli maçlardaki rekabetçiliği daha adil bir noktaya getirecek. Herkes kendi seviyesine daha yakın takımlarla mücadele edecek.

Bunun yanında “Immortal” derecesine de bazı değişiklikler gelecek. Dereceli maçların derecelerini ne kadar etkileyeceği diğer kategorideki rütbelere göre farklılık gösterecek. Daha düşük rütbeler, kişisel performansa, yani oyuncunun ne kadar iyi oynadığına ve öldürmeye bağlı bir değerlendirmeye ağırlık veren mevcut sistemi koruyacak. Riot, bu sistemi tüm rütbeler için uygulamayı umduklarını, ancak bunu gerçekleştirseler bile bunun zaman alacağını söyledi.

3. sezonun birinci kısmı 13 Kasımda başlayacak.