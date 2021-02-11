Valorant dereceli sistem iyileştirmeleri devam ediyor

Valorant’a 2.02 yamasıyla rekabetçi anlamda pek çok yenilik ve değişiklik geldi. Bu değişiklikler oyuncular tarafından çok sevilse de görünüşe göre bu daha sadece yolun başlangıcı. Oyuncuların özellikle dereceli maçlarda dillendirdiği birçok sorun var.

Oyuncular bu sorunları dillendirmek için forumlar ve Reddit gibi platformları kullanıyor. Büyük oranda oyuncu ise dereceli maçlardaki eşleştirme sisteminin dengesizliğinden yakınıyor. Eşleştirmelerde daha düşük veya yüksek rütbeli oyuncular denk gelebiliyor, oyuncular ise bu durumdan karşılıklı olarak yakınıyor.

Reddit’teki bir Valorant geliştiricisi ise şu ifadelerle açıklama yaptı: “Ortalıkta eşleştirmelerin adil olmadığına dair gönderiler görüyorum ve neden böyle söylediğinizi de anlayabiliyorum. Altın derecedeki takımınıza bronz dereceli bir oyuncu geldiğinde bunun adil olmadığını düşünüyorsunuz. Ancak eşleştirme sistemi rütbesine göre iyi performans sergileyen oyuncuları biraz daha itmek için böyle bir şey yapıyor.”

Teorik olarak mükemmel eşleştirme sistemine sahip olunsa bile kullanıcılar bundan memnun olmadıktan sonra bunun bir öneminin olmadığını söyleyen geliştirici, ileride bu konuyla ilgili yamalar geleceğini bilgilendirdi.

Geliştirici bu konu hakkında nasıl iyileştirmeler ve çalışmalar yapacağına dair bir bilgi vermedi. Buna rağmen Valorant şu ana kadar oyuncularının geri dönüşlerine önem veren ve göz önünde bulunduran bir oyun olduğunu gösterdiği için oyuncular bu haberin ardından sorgulamadan heyecanla beklemeye başladı.