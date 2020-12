Valorant derece sistemine yenilikler yolda

Valorant’ın baş yapımcısı Ian Fielding yeni bir Valorant’a Sor, Ask Valorant, paylaşımında önceliklerinin derece sistemini halletmek olduğunu söyledi. 1.1.4 yamasıyla birlikte artık bulunulan derecede yükselmek daha kolay hâle gelmişti. Bu değişiklik sadece Demir-Elmas arası derecelerde geçerliyken Elmas’tan Ölümsüzlük derecesine geçerkenki sistem aynı kalmıştı. Ocak başında çıkması planlanan 2.0 yamasıyla birlikte ‘rütbe düşüşleri için artırılmış koruma’ ekleneceği belirtildi. Bununa birlikte Bölüm 2 ile birlikte oyuna daha pek çok yeni şey gelecek.

It's time for another Ask VALORANT. This week, you asked about plans for rank system changes, another surrender vote, and story mode.



Read our answers here: https://t.co/6RS1Xk6b7R pic.twitter.com/gcBAJNGsCP