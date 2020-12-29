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Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Valorant derece sistemine yenilikler yolda

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Valorant derece sistemine yenilikler yolda
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Valorant geliştiricileri derece sistemi, crosshair ile ilgili yaşanan sorunlar ve oyuna hikâye eklenmesiyle ilgili çalışıyor.

Valorant’ın baş yapımcısı Ian Fielding yeni bir Valorant’a Sor, Ask Valorant, paylaşımında önceliklerinin derece sistemini halletmek olduğunu söyledi. 1.1.4 yamasıyla birlikte artık bulunulan derecede yükselmek daha kolay hâle gelmişti. Bu değişiklik sadece Demir-Elmas arası derecelerde geçerliyken Elmas’tan Ölümsüzlük derecesine geçerkenki sistem aynı kalmıştı. Ocak başında çıkması planlanan 2.0 yamasıyla birlikte ‘rütbe düşüşleri için artırılmış koruma’ ekleneceği belirtildi. Bununa birlikte Bölüm 2 ile birlikte oyuna daha pek çok yeni şey gelecek.

Tüm bunlarla birlikte Riot Games geçmişte her yeni bölümle birlikte yeni bir harita ve karakter geleceğine dair de söz vermişti. Ocak ayında gelecek yama ile birlikte oyuncuların uzun süredir beklediği yeni harita ve karakterin gelmesi de bekleyişin heyecanını artırıyor. Şu ana kadar yeni karakterle ilgili bilinen kısıtlı şey olmakla birlikte ‘stealth’ özelliklere sahip bir karakter olacağı biliniyor.

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