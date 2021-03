Valorant Championship Tour yayıncı kararına bazı oyuncular tepki gösterdi

Ninja ve Pokimane, Riot Games’in Valorant Championship Tour’un özel yayın haklarını kime verdiğini duyurduktan sonra büyük tepki topladı. Pek çok oyuncu yayıncı seçiminden dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirirken diğer bir kısım ise yayıncıları destekledi.

Riot Games, ana yayını alarak üstüne yorum yapıp bu akışı yayınlayacak olan içerik üreticiler için kısıtlama getirmiş ve firma tarafından seçilen oyuncularla kısıtlı tutulmuştu. Bu yayın haklarını almak için bir takım zor olduğu söylenen süreç izlenmesi gerekiyor. Sonrasında yayını sadece Riot’un onayladığı isimler yapabiliyor. Valorant Championship Tour için karar verilen isimler arasında ise ünlü Twitch içerik üreticileri Ninja ve Pokimane var.

Durumdan yakınan oyuncuların çoğunun yakınma sebebi, yayın haklarına sahip olmak isteyen onlarca profesyonel Valorant oyuncusu dururken Pokimane ve Ninja’nın seçilmesi. Tepkilerin sosyal medyada büyümesi üstüne Pokimane bir Tweet atarak eğer seçimin kendi elinde olmadığını söyledi.

saw some comments abt valorant costreaming, i had no idea pros wanted to stream it but couldn’t. i agree they should be able to! sorry to those who were disappointed, wish it was up to me 😥

“Valorant yayın haklarıyla ilgili bazı Tweetler gördüm. Profesyonel oyuncuların yayın yapmak isteyip de yapamadığından haberim yoktu. Onların da yayın yapabiliyor olması gerektiğine katılıyorum! Hayal kırıklığına uğrayanlar adına çok üzgünüm, keşke benim elimde olsaydı.”

I love how people are silly enough to criticize @Ninja for being there when he actually has tons of competitive exp in Valorant. Same goes to @pokimanelol who has played the game since Beta and is a great role model for our community. NA scene is booming 📈 pic.twitter.com/NzNG2fd7ig