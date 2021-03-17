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eSpor
Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Valorant Championship Tour yayıncı kararına bazı oyuncular tepki gösterdi

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Valorant Championship Tour yayıncı kararına bazı oyuncular tepki gösterdi

Valorant Championship Tour yayın haklarının verildiği yayıncıların açıklanmasının ardından bazı oyuncular tepki gösterdi.

Ninja ve Pokimane, Riot Games’in Valorant Championship Tour’un özel yayın haklarını kime verdiğini duyurduktan sonra büyük tepki topladı. Pek çok oyuncu yayıncı seçiminden dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirirken diğer bir kısım ise yayıncıları destekledi.

Riot Games, ana yayını alarak üstüne yorum yapıp bu akışı yayınlayacak olan içerik üreticiler için kısıtlama getirmiş ve firma tarafından seçilen oyuncularla kısıtlı tutulmuştu. Bu yayın haklarını almak için bir takım zor olduğu söylenen süreç izlenmesi gerekiyor. Sonrasında yayını sadece Riot’un onayladığı isimler yapabiliyor. Valorant Championship Tour için karar verilen isimler arasında ise ünlü Twitch içerik üreticileri Ninja ve Pokimane var.

Durumdan yakınan oyuncuların çoğunun yakınma sebebi, yayın haklarına sahip olmak isteyen onlarca profesyonel Valorant oyuncusu dururken Pokimane ve Ninja’nın seçilmesi. Tepkilerin sosyal medyada büyümesi üstüne Pokimane bir Tweet atarak eğer seçimin kendi elinde olmadığını söyledi.

“Valorant yayın haklarıyla ilgili bazı Tweetler gördüm. Profesyonel oyuncuların yayın yapmak isteyip de yapamadığından haberim yoktu. Onların da yayın yapabiliyor olması gerektiğine katılıyorum! Hayal kırıklığına uğrayanlar adına çok üzgünüm, keşke benim elimde olsaydı.”

Team Liquid yayıncısı Jonas ise Ninja’nın profesyonel Valorant sahnesinde tecrübe sahibi olduğunu ve Pokimane’in de oyunun Beta sürümünden beri oyuncusu olduğunu belirterek insanların fazla tepki gösterdiğine dikkat çekti. Kimi hayranlar ise Pokimane’e gösterilen tepkinin cinsiyetçi kesim tarafından yapıldığını söyleyerek tecrübeli yayıncıya destek çıktı.

Yayın haklarına sahip diğer iki yayıncı ise Myth ve Shroud.

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