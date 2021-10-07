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VALORANT 3.07 Yama Notları yayınlandı

#Valorant#Riot Games#Yama
VALORANT 3.07 Yama Notları yayınlandı

VALORANT 3.07 yama notları yayınlandı. Notlarda ajan, sosyal ve performans güncellemeleri yer alıyor.

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VALORANT, geçtiğimiz gün yeni yama notlarını yayınladı. Yeni yamayla birlikte Viper ve Jett’e bazı düzeltmeler getirilirken yama notlarında sosyal ve performans güncellemeleri de yer aldı. Bununla birlikte her yamada olduğu gibi hata düzeltmeleri de var.

Ajan Güncellemeleri

Viper

  • Artık Viper'ın duvarının en üst tarafının içinden geçmek, yüksekten uçan ajanlara da anında çürüme etkisi uygulayacak.

Jett

  • Jett'in Keskin Fırtına yeteneğinin kunai yükü artık antrenman mankenleri öldürüldüğünde veya alıştırma botu etkisiz hale getirildiğinde de yenilenecek.

Sosyal Güncellemeler

  • Ölüm Kalım Savaşı'ndan erken çıkanlara verilen cezalar geri alındı.
  • XP kazanmak için karşılaşmanın tamamında katılım göstermelisiniz.
  • Büyük bir çoğunluğunuz Ölüm Kalım Savaşı'nı ısınma modu olarak kullanıyor. Oyuna hızlıca girip çıkma imkânı da bunu çok uygun kılıyor. Bu yüzden artık Ölüm Kalım Savaşı moduna herhangi bir ceza almadan istediğiniz zaman girip çıkabileceksiniz.

Performans Güncellemeleri

  • Şu anda beta aşamasındaki yeni "Saf Girdi Süresi" ayarı, bağlı olan giriş cihazının veri işleme performansını iyileştiriyor.
  • VALORANT ilk çıktığı günden beri Saf Girdi ayarını kullanıyordu. "Saf Girdi Süresi" ayarı etkinleştirildiğinde, Saf Girdileri işleyen API'ları düzenleyecek.
  • Bu ayar az miktarda performans iyileşmesi sağlayacak ve standart giriş cihazları veya oyun faresi kullanıldığında cihazların birebir giriş gecikmesini oyuna yansıtacak.
  • 8000 Hz tarama miktarına sahip farelerle kullanıldığında büyük oranda performans iyileşmesi sağlayacak.
  • Bu özellik etkinleştirildiğinde 8000 Hz tarama miktarına sahip fareleri destekleyecek.

Oyun Sistemleri Güncellemeleri

  • Oyuncular tarafından bildirilen bir dizi yaygın çökme sorunu düzeltildi.

Hatalar

Sosyal

  • Oyuncuyu Raporla menüsünde yazdığınız metni düzenlerken metin imlecinin en sağa kaymasına sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemi

  • Takımların Beşli Bela olmadığı halde olmuş gibi duyurulmasına sebep olan hata giderildi.
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#Valorant#Riot Games#Yama